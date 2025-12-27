NBA》柯瑞、AD聯手不是夢？名記爆料勇士鎖定戴維斯 巴特勒恐成交易籌碼

A.戴維斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星長人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）有機會與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）聯手！NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，勇士與老鷹都有意交易來A.戴維斯。

勇士雖然擁有柯瑞、J.巴特勒（Jimmy Butler）和D.格林（Draymond Green）三大巨頭，但目前戰績僅有16勝15敗，位列西部第7。海恩斯指出，勇士想要補強，目前正在找大個子球員，具有攻擊籃框、保護禁區以及能空中接力得分的能力，勇士正在評估是否要交易來A.戴維斯（Anthony Davis）。

海恩斯也提到，獨行俠對勇士目前帳面上的資產並不特別感興趣，如果勇士真要認真爭取A.戴維斯，他們很可能必須再補進更多籌碼，J.巴特勒有機會列入包裹，或是拉進第三支球隊參與交易。

海恩斯也補充道，除了勇士之外，老鷹也對A.戴維斯有興趣，交易包裹不會有當家一哥T.楊恩（Trae Young）。

A.戴維斯日前在耶誕大戰面對勇士，僅打10分53秒就因傷退場，診斷為輕微腹股溝拉傷，預計將缺席數場比賽。A.戴維斯本季因傷打打停停，只出賽16場，場均貢獻20.5分、10.9籃板和1.6次阻攻。投籃命中率為52.1%。只要A.戴維斯能夠健康出賽，他依舊是聯盟中最具威脅性的禁區長人之一。

