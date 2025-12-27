自由電子報
HBL》贏11分才能晉級！彰縣成功奇蹟辦到 收隊史首張8強門票

2025/12/27 16:30

彰縣成功晉級8強，也是隊史首次。（高中體總提供）彰縣成功晉級8強，也是隊史首次。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕彰縣成功高中今天在114學年HBL男子甲級12強複賽，必須要贏11分才能直接晉級8強，成功最後關頭靠余玄騰、周宥璟連得4分，最終就以64：50打敗東山高中，奇蹟收下隊史首張8強門票。

成功本屆複賽打敗開南高中、三重商工，但也不敵松山高中、南山高中，至於東山則是連勝開南高中、南山高中、三重商工，卻在昨天輸松山高中，也讓成功只要能贏東山11分，就能直接晉級。

成功主帥馬澤閎表示，其實之前有跟東山打過幾場比賽，當時都有贏球，不過贏分都在個位數，所以這場勢必要更努力才有機會，「我肯定球員這場防守都做很好，他們自己贏下晉級門票，所以也可以提前放假，明年元旦再繼續拚。」

成功主控余玄騰繳出7分、11籃板、6助攻和5抄截，最後籃下2分價值連城；周宥璟貢獻6分、12籃板，全場2罰2中，更是為成功鎖定勝局，張承曄11分、9籃板，余玄胤帶傷奮戰投進4顆三分球，挹注12分。

東山3連勝後卻吞下2連敗，明天外卡賽首輪可以免戰，準備29日迎接錦和高中、開南高中的贏家，尋求連兩屆搭上8強列車。

彰縣成功高中余玄騰（高中體總提供）彰縣成功高中余玄騰（高中體總提供）

彰縣成功高中余玄胤（高中體總提供）彰縣成功高中余玄胤（高中體總提供）

彰縣成功晉級8強，也是隊史首次。（高中體總提供）彰縣成功晉級8強，也是隊史首次。（高中體總提供）

