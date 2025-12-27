自由電子報
台日對抗賽》不愧是甲子園冠軍 日本王牌休1天飆7K奪勝投

2025/12/27 17:01

九州聯隊先發投手新垣有絃。（記者林正堃攝）九州聯隊先發投手新垣有絃。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕日本夏季甲子園冠軍投手新垣有絃今在中信盃台日高中棒球對抗賽休1天扛先發，對羅東高工4局猛飆7次三振無失分，率領九州聯隊以3：1奪下勝利，盃賽以2勝1敗的不敗成績收尾。

新垣有絃是今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手，25日對台灣青棒王者平鎮先發，用56球投2.2局被敲5安失2分無關勝敗，即便是交流賽，新垣有絃休1天再扛先發，這次拿出甲子園冠軍的實力，先發4局合計51球，僅被敲2支安打，猛飆7次三振，沒有失分。

羅東高工先發左投林頡廷前3局無安打，4局下被藤翔琉敲出開局二壘安打，九州隊短打推進三壘，四番梶山侑孜擊出適時安打，送回第1分。羅東換上曾家瑞後援，鰐川隆夫代打擊出高飛犧牲打，送回第2分。

5局上，羅東高工反攻，顏翊展、陳冠文雙安，靠九州聯隊投手犯規上二、三壘，再靠暴投攻下破蛋的1分，但在5局下牛棚守不住，藤翔琉擊出投手前滾地球，製造傳球失誤攻上三壘，福島陽奈汰適時安打送回1分保險。

新莊球場天氣依然不佳，2點開賽才打18分鐘就因雨暫停，直到2點40分工作人員出場吸水，九州聯隊的選手們也上場幫忙，3天內就有2天體驗吸水，最終在3點15分順利開賽。

羅東高工先發投手林頡廷。（記者林正堃攝）羅東高工先發投手林頡廷。（記者林正堃攝）

九州聯隊桅山侑孜。（記者林正堃攝）九州聯隊桅山侑孜。（記者林正堃攝）

九州聯隊藤翔琉。（記者林正堃攝）九州聯隊藤翔琉。（記者林正堃攝）

羅東高工楊家源。（記者林正堃攝）羅東高工楊家源。（記者林正堃攝）

