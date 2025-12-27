PLG》林志玲跟YoungKey Girls跳應援舞 稱裝可愛不好意思但還是來了

林志玲（後排中間最高者）今為洋基工程籃球隊開幕大跳啦啦舞。（林志玲工作室提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕「凍齡女神」林志玲今天不只擔任PLG洋基工程的開幕戰嘉賓，她還加入洋基啦啦隊YoungKey Girls的行列一起跳舞，引來全場3400名球迷暴動，她說：「裝可愛我會很不好意思，但我還是來了！」

洋基工程與桃園領航猿之戰賽前，邀請林志玲和YoungKey Girls的應援舞作為開場，對於難得的跨界合作，林志玲說：「今天非常榮幸來到洋基工程主場首場，剛剛和YoungKey Girls一起跳舞，她們除了可愛，還很有活力且有凝聚力，很認真的準備表演，要把POWER跟能量帶給大家。」

林志玲與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞。（PLG提供）

林志玲也分享自己會來洋基工程的秘密，「我今天來到這是因為有一個小小緣分，我和劉董事長（劉士源）和夫人是好朋友，夫人是我學妹，她跟我說，『姐，可不可以一起來喔喔喔，我說你認真的嗎？』，我說我裝可愛會很不好意思，但我還是來了。」

林志玲表示，洋基工程是職籃新血，是個勇於挑戰的球隊，也提到現在正值年末，希望大家可以一起保持正向積極的態度，「我希望我們都要帶著勇氣，搭上方舟，乘風破浪，創造許多自己的榮耀 ，但還是有一個小提醒，不要怕失敗，因為在所有成功之前，都是累積好多好多好多經驗，才能累積成功。」

林志玲與洋基工程董事長劉士源董事長進行主場敲鐘儀式。（PLG提供）

