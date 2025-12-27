自由電子報
橄欖球》元坤盃七人制國際賽熱血開戰 台北市大再見達陣逆轉勝

2025/12/27 17:37

地主希望北市大（藍衣）再見達陣逆轉勝台體大。（元坤運動文創提供）地主希望北市大（藍衣）再見達陣逆轉勝台體大。（元坤運動文創提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽，週六在台北田徑場熱血開戰，地主希望台北市大靠著再見達陣，10：7驚險逆轉勝台灣體大，沒在寒風細雨中被爆出冷門；至於尋求公開組三連霸的日本拓殖大學，首戰以7：7與首次來台的南韓延世大學戰成平手。

去年勇闖公開組四強的台北市大，今年分組預賽初登場面對台灣體大陷入苦戰，雙方人馬一路緊咬拉鋸，最終台北市大頂住壓力，把握最後一次進攻機會奮力突圍，後來居上驚險開胡。北市大總教練洪吉祥表示，即使處於落後劣勢，年輕球員始終堅持奮戰到底，這其實比贏球更值得開心，「就算臨場表現不如預期，卻可以感受到大家的強烈企圖心，不到最後一刻都不放棄，這就是橄欖球運動的核心精神。」

至於首度參戰的延世大學，結合速度與團隊的剽悍球風讓人驚艷，尤其面對體型壯碩、陣中擁有多名外籍好手的拓殖大學，絲毫不落下風，甚至上半場還挾7：0先聲奪人；只不過已經連兩屆奪冠的拓殖大學實力堅強，下半場重振旗鼓強力反擊，但扳平比數後兩隊都未能再次突破，最終戰平收場。

南韓延世大學（白衣）與尋求衛冕的日本拓殖大學（藍衣）戰成平手。（元坤運動文創提供）南韓延世大學（白衣）與尋求衛冕的日本拓殖大學（藍衣）戰成平手。（元坤運動文創提供）

