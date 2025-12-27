自由電子報
台日對抗賽》好想跟平鎮再打一次 日本不敗教頭老實說

2025/12/27 18:08

中信盃台日高中棒球對抗賽天候不佳，不僅工作人員，連台日兩隊球員也下場吸水整理場地。（記者林正堃攝）中信盃台日高中棒球對抗賽天候不佳，不僅工作人員，連台日兩隊球員也下場吸水整理場地。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊今下午2點以3：1擊敗羅東高工，最終以2勝1和收尾，只是總教練加藤慶二仍對前天對平鎮高中2：2的比賽念念不忘，直言那一天其實很想打延長賽，「好想再跟平鎮再勝負一次！」

九州聯隊陣中最好的投手是夏季甲子園冠軍投手新垣有絃，他在25日對台灣青棒王者平鎮先發，用56球投2.2局被敲5安失2分無關勝敗，休1天再扛先發對羅東高工，拿出甲子園冠軍的實力，先發4局合計51球，僅被敲2支安打，猛飆7次三振，沒有失分。

加藤慶二表示，來台灣前就設定要讓新垣有絃投2場對台灣高中的先發，「前天在勝負中有點敗下陣來，但今天有回應球隊的期待，投出好成績。」

新莊球場天氣依然不佳，2點開賽才打18分鐘就因雨暫停，直到2點40分工作人員出場吸水，九州聯隊的選手們也上場幫忙，3天內就有2天體驗吸水，最終在3點15分順利開賽。

九州聯隊來台灣罕見體驗到選手吸水後再比賽的經驗，加藤慶二直言：「不能只是讓人家來幫我們，既然是自己要打的比賽，就要自己去做好準備，這對選手來說是很好的經驗。」

台日對抗賽》好想跟平鎮再打一次 日本不敗教頭老實說

