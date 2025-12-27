自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高國豪決勝節挺身而出 攻城獅拒絕被國王逆轉奪2連勝

2025/12/27 19:26

新竹御嵿攻城獅高國豪（左）。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅高國豪（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕最多領先20分的新竹攻城獅，在第三節遭遇亂流被追平，但靠著高國豪決勝節獨拿9分、全場得18分，加上曾柏喻17分、6助攻，終場以97：90終結新北國王的2連勝，拿下近期的2連勝。

攻城獅在上半場火力四射，團隊繳出56.4％投籃命中率，共4人得分達雙位數，德魯拿12分，提傑有11分，帕塞獅和曾柏喻都有10分，並靠著第二節29：12的猛攻，以58：38大幅領先國王。

國王在前兩節只有36.6％準星，火力十分低迷，但第三節靠著沃許本獨拿16分帶領，單節回敬31：11的反擊攻勢，雙方以69：69的平手進入第四節，最終靠著高國豪單節4投4中拿9分，加上曾柏喻、提傑也都有所貢獻，最終以7分差收勝。

攻城獅5人得分達雙位數，除了高國豪、曾柏喻之外，帕塞獅拿18分，德魯17分，提傑16分。

國王以沃許本的30分、18籃板表現最佳，杰倫16分，傑登進帳14分，但沒有本土得分達雙位數，與前兩場本土都有人能輪番跳出來得分的表現大相徑庭，最後也沒能奪勝。

新竹御嵿攻城獅曾柏喻（左）。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅曾柏喻（左）。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅帕塞獅單手扣籃。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅帕塞獅單手扣籃。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅德魯。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅德魯。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅提傑。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅提傑。（記者陳志曲攝）

新北國王沃許本。（記者陳志曲攝）新北國王沃許本。（記者陳志曲攝）

新北國王杰倫（右）。（記者陳志曲攝）新北國王杰倫（右）。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中