TPBL》高國豪決勝節挺身而出 攻城獅拒絕被國王逆轉奪2連勝

新竹御嵿攻城獅高國豪（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕最多領先20分的新竹攻城獅，在第三節遭遇亂流被追平，但靠著高國豪決勝節獨拿9分、全場得18分，加上曾柏喻17分、6助攻，終場以97：90終結新北國王的2連勝，拿下近期的2連勝。

攻城獅在上半場火力四射，團隊繳出56.4％投籃命中率，共4人得分達雙位數，德魯拿12分，提傑有11分，帕塞獅和曾柏喻都有10分，並靠著第二節29：12的猛攻，以58：38大幅領先國王。

國王在前兩節只有36.6％準星，火力十分低迷，但第三節靠著沃許本獨拿16分帶領，單節回敬31：11的反擊攻勢，雙方以69：69的平手進入第四節，最終靠著高國豪單節4投4中拿9分，加上曾柏喻、提傑也都有所貢獻，最終以7分差收勝。

攻城獅5人得分達雙位數，除了高國豪、曾柏喻之外，帕塞獅拿18分，德魯17分，提傑16分。

國王以沃許本的30分、18籃板表現最佳，杰倫16分，傑登進帳14分，但沒有本土得分達雙位數，與前兩場本土都有人能輪番跳出來得分的表現大相徑庭，最後也沒能奪勝。

新竹御嵿攻城獅曾柏喻（左）。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅帕塞獅單手扣籃。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅德魯。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅提傑。（記者陳志曲攝）

新北國王沃許本。（記者陳志曲攝）

新北國王杰倫（右）。（記者陳志曲攝）

