學生棒球

台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本

2025/12/27 20:07

平鎮先發左投劉任右。（記者林正堃攝）平鎮先發左投劉任右。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。

平鎮先發左投劉任右。（記者林正堃攝）平鎮先發左投劉任右。（記者林正堃攝）

中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其他打者仍無法突破，劉任右合計5局飆4次三振，有2次四死球，無失分，讓北海道聯隊打者幾乎一籌莫展，何樺6局下接手，2局無失分關門成功。

平鎮在2局上開啟攻勢，曾乙喆敲安上壘，靠短打上二壘，北海道聯隊先發島田爽介抓到2出局，再讓吳柏承擊出中外野飛球，未料佐竹徠都竟漏接，讓平鎮高中跑回第1分，彭成安擊出左外野德州安打，單局進帳2分。

7局上，平鎮攻勢再起，吳柏承敲安，邱文佑補上二壘安打，1出局攻佔二、三壘，顏鉑勛高飛犧牲打送回1分，劉桓宇補上適時安打，單局灌進2分。

平鎮先發左投劉任右。（資料照，記者李惠洲攝）平鎮先發左投劉任右。（資料照，記者李惠洲攝）

平鎮吳柏承。（記者林正堃攝）平鎮吳柏承。（記者林正堃攝）

平鎮彭成安。（記者林正堃攝）平鎮彭成安。（記者林正堃攝）

平鎮劉桓宇。（記者林正堃攝）平鎮劉桓宇。（記者林正堃攝）

北海道先發投手島田爽介。（記者林正堃攝）北海道先發投手島田爽介。（記者林正堃攝）

平鎮何樺。（記者林正堃攝）平鎮何樺。（記者林正堃攝）

平鎮以4：0完封北海道聯隊。（記者林正堃攝）平鎮以4：0完封北海道聯隊。（記者林正堃攝）

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，棒協副理事長趙士強（中）、日本高等學校野球連盟祕書長井本亘（左三）、中信金控董事會祕書長高人傑（右三）等人與各隊優秀球員合影留念。（記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，棒協副理事長趙士強（中）、日本高等學校野球連盟祕書長井本亘（左三）、中信金控董事會祕書長高人傑（右三）等人與各隊優秀球員合影留念。（記者林正堃攝）

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）

「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」圓滿落幕，台日球員賽後互道珍重，期盼下次的重逢。（記者林正堃攝）

