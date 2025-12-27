HBL》傳統好戲！南山高中延長賽打敗衛冕軍松山高中 分組1晉級

南山高中石靖瑜（高中體總提供）

〔記者林岳甫／屏東報導〕HBL男子甲級傳統好戲「雙山對決」南山高中、松山高中今天登場，即使無關晉級情勢，兩隊還是廝殺至延長賽，南山靠著林宥慶完成「準絕殺」，以及石靖瑜轟進生涯新高31分，最終以101：97戰勝松山高中，拿下分組第1，增添征戰明年2月8強賽的信心。

南山去年在冠軍賽不敵松山，無緣冠軍，南山本屆複賽曾經不敵東山高中，因此戰績為3勝1敗，至於松山則是4連勝的不敗隊伍。

請繼續往下閱讀...

南山此仗帶著必勝決心，總教練陳柏廷指出，雖然主力後衛謝旻耕無法上場，但還是想贏球，「我希望讓選手記住贏球的感覺，這樣團隊的氣氛也會更好。」南山上半場打完就取得43：32領先，但松山下半場展現韌性連續追分，甚至在第4節已經以83：80領先，但南山簡紹倫飆進續命三分球，將戰線帶入延長賽。

松山在延長賽又一度領先，但南山眾將還是追平分數，林宥慶在倒數4秒攻下2分，也讓松山氣力放盡，最終就由南山帶走勝利。

南山本季恐怕是等不到MVP黃瀚陞傷癒歸隊，今天又少了謝旻耕，陳柏廷指出，在這樣的狀況下，本季就是設定要讓石靖瑜有開火權，即使之前曾出現12投皆墨的狀況，「我還是鼓勵他繼續投，因為這是他必須做的事情。」石靖瑜今日手感超燙，連左手拋投都能進球，以19投13中包括5顆三分球，轟入31分，林宥慶19分、5籃板、5抄截，續命英雄簡紹倫拿8分。

松山方面，任語璿6顆三分球，貢獻29分，呂書瑋挹注23分，可惜最後還在在延長賽落敗，跨季11連勝也宣告中斷，至於松山上次輸球是在上屆8強不敵南山。

南山高中簡紹倫（高中體總提供）

南山高中林宥慶（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法