體育 即時新聞

PLG》志玲姐姐站台無用！洋基工程主場首戰被領航猿打爆

2025/12/27 20:39

洋基工程傑克森（PLG提供）洋基工程傑克森（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG新軍洋基工程今天在主場吸引滿場3400人，並邀請51歲的「凍齡女神」林志玲擔任開幕戰嘉賓，只是作客的衛冕軍領航猿有夠狠，轟21顆三分球，以127：91打爆洋基工程。

洋基工程今天在新竹市體育館迎接隊史主場首戰，票房也開出紅盤，滿場3400張門票全數售罄，又邀請林志玲來站台，場面相當熱鬧。

身為新軍的洋基工程，整體陣容難跟領航猿抗衡，每節得分都不如衛冕軍，最終也以36分之差輸球，隊史首勝尚未出爐，領航猿則是5連勝持續當不敗球隊。

領航猿此仗所有球員都有分數進帳，洋將阿提諾斬獲23分、12籃板，伯朗19分、李家慷17分、盧峻翔16分、葛拉漢15分，陳將双也有5分、7助攻，領航猿不僅砍進21顆三分球，全隊還送出37次助攻，多點開花痛擊洋基工程。

洋基工程方面，全部只有3位洋將傑克森、喬治金、庫薩斯得分超過雙位數，傑克森拿25分，喬治金貢獻19分，庫薩斯繳出15分、12籃板，但本土球員就沒有做出太多貢獻。

洋基工程（PLG提供）洋基工程（PLG提供）

領航猿伯朗（PLG提供）領航猿伯朗（PLG提供）

領航猿盧峻翔（PLG提供）領航猿盧峻翔（PLG提供）

領航猿陳將双（PLG提供）領航猿陳將双（PLG提供）

領航猿阿提諾（PLG提供）領航猿阿提諾（PLG提供）

特別嘉賓林志玲（PLG提供）特別嘉賓林志玲（PLG提供）

