中國乒超》林昀儒單、雙打都奏捷 山東魏橋連兩年闖進冠軍戰

林昀儒貢獻2勝，幫助山東魏橋擊退上海地產集團，闖進乒超聯賽冠軍戰。（取自WTT微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年中國乒乓球俱樂部超級聯賽男子團體4強戰，單、雙打都奏捷，幫助山東魏橋以直落三橫掃上海地產集團，明晚7點將與黃石華新爭奪冠軍。

尋求衛冕的山東魏橋今晚第一點依舊排出勝利保證梁靖崑與林昀儒的「梁靖儒連線」，迎戰周愷/孫正。首局，林梁配在9:5領先下雖然被追到9平，但決勝時刻，孫正接發球失誤，隨後林昀儒接發球反手擰拉出現幸運擦網球，11:8先馳得點；第2局起，林梁配完全掌控比賽節奏，11:3、11:7再下兩城，直落三為山東魏橋搶得頭彩。

第二點單打，山東魏橋頭號王牌、現任世界球王王楚欽也未遭遇太多抵抗，以11:9、11:6、11:5解決直拍橫打的趙子豪。

林昀儒隨後在第三點單打再度披掛上陣，對上今年萊茵魯爾世大運國手孫正。首局，小林在開局0:6落後下，打出8:0的猛烈反擊，11:9後來居上；次局起，林昀儒展現反手拍的威力，打得對手無力招架，11:3、11:3連拿兩局，完成關門任務。

另一場男團4強賽，黃石華新第一主力「小石頭」林詩棟因肩傷未癒缺陣，但黃石基地靠著世界排名11的向鵬貢獻2勝，仍以3:2力退林高遠領軍的汕頭明潤，同樣連續兩年闖進冠軍戰。

