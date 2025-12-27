橄欖球》名醫院長杜元坤穿球衣上陣 期許台灣成國際賽舞台

義大醫院院長杜元坤（中）上陣打表演賽。（元坤運動文創提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第六屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽今在台北田徑場點燃戰火，賽事創辦人、高雄義大醫院院長杜元坤再度穿球衣打表演賽，眾老將們拚鬥精神不減當年，場上默契十足的接傳演出，更贏得年輕球員掌聲連連。

「 從沒忘記打球時的熱血！當然我的本業是醫生，但這算良心事業，橄欖球才是畢生最愛。」杜元坤開幕致詞表示，從小打橄欖球，現已近60年，如今能為台灣搭建與國際好手競技的舞台，算是回饋圓夢，尤其進入第六屆規模越來越大，不但吸引日本、南韓與泰國等傳統強權共襄盛舉，今年還讓建國中學等3支台灣高中球隊參與，上大學前先接受「震撼教育」，在良性競爭下汲取寶貴經驗，「期許國內球員實力不斷成長茁壯，未來能躋身國際，甚至讓這個舞台成為世界盃巡迴賽的台灣站。」

除了為大專和高中球員辦比賽，杜元坤每年也贊助逾30所基層學校獎助學金，向下扎根作為球隊比賽或參與訓練營的經費，近三年來已超過千萬元，他在培育基金受贈儀式中說：「孩子們就是我這6年來不曾放棄的理由。希望元坤盃不只是比賽，也替大家開啟一扇窗，透過橄欖球運動的教育洗禮，成為國家未來主人翁學習勇氣、團隊、尊重與品格的課堂。」

