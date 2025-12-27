台日對抗賽》日本超細膩跑壘術 1動作讓怪物左投劉任右不安定

平鎮先發左投劉任右。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕平鎮高中「怪物左投」劉任右進睽違1個多月登板，生涯第二度對上日本球隊先發5局飆4K無失分，聯手U18世界盃隊友何樺以4：0完封北海道聯隊。

劉任右在9月投完U18世界盃後在黑豹旗狀況不佳，備戰台日對抗賽期間調整投球機制，教練希望他以控球為主，今對北海道聯隊展現成果，4局下才被敲唯一安打，最速飆到148公里。

劉任右生涯有2次對過日本球隊，一次是去年U15世界盃，今晚是第2次，即便是有利看管一壘跑者的左投，他發現日本跑者離壘距離大，牽制又不容易抓到，且在二壘也會干擾投手節奏，跑壘破壞力十足，「不知道他們什麼時候要跑，一直動來動去，讓我有點不安定，這是我可以學習經驗的地方。」

平鎮總教練吳柏宏表示，劉任右狀況比之前來得好，控球有辦法掌握好球帶，大多數用直球壓迫攻擊，如果有效攻擊好球帶，打者就沒有那麼好攻擊他的球。

何樺在6局下接替劉任右，後援2局僅被敲2支安打，飆出1次三振，無失分，吳柏宏表示，何樺之前會太過閃躲打者，練習時有提醒他，有速度的投手不用怕被人家打，壞球走在前被逼到投紅中才會對自己不利，這場比賽有先拿到好球，打者就沒那麼好攻擊。

