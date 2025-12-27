經典賽》大谷率日本武士拚連霸 名記者直言美國夢幻天團壓倒性稱霸

世界棒球經典賽將在明年3月開打，日本隊將力拚2連霸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽明年3月開打，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）在個人社群平台看好美國隊奪冠，因為夢幻隊擁有壓倒性的實力。

帕桑近日在個人社群平台上與球迷進行問答互動，其中一名球迷向帕桑提問：「你認為經典賽的4大奪冠熱門是哪幾支球隊？」對此，帕桑表示，日本、多明尼加都很強，美國無疑是壓倒性的第一，他坦言本屆經典賽真的非常令人期待，上一屆賽事的決賽就上演了讓人幾乎屏息的經典對決，而明年的比賽，將會有更多頂尖球員參加。

請繼續往下閱讀...

帕桑接著說：「老實說，看到美國代表隊的參賽名單時我嚇了一跳。也許是因為過去一直有『美國最頂尖的投手不會打經典賽』的刻板印象，但這次不一樣了，像是史庫柏爾（Tarik Skubal）與史基斯（Paul Skenes）都確定參賽。」帕桑也補充，第4支球隊其實有很多選擇，但自己會選擇委內瑞拉。

本屆經典賽美國隊陣容堪稱是史上最強，一壘手哈波（Bryce Harper）、二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）。

投手陣容也非常豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾、史基斯之外，還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）等人，誓言擊敗衛冕軍日本雪恥，搶回自2017年來隊史第二座冠軍。

