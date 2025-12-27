壁球》美女國手王媛首辦TSA公開賽 近百人會師高雄熱情參與

壁球美女國女王媛（中）在高雄首辦TSA公開賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣「壁球甜心」王媛今於高雄岑雅運動中心舉辦首屆TSA壁球公開賽，總計男子、女子和兒童組近百人參與，也是南部首見大規模壁球賽事，能在不到兩個月內籌辦這項「不可能的任務」，令她相當興奮：「看到觀眾席滿滿的人，還有選手認真比賽的畫面，真的深受感動！」

王媛來自運動家族，母親潘麗玲是自由車女子爭先賽國手，退役後在健身中心接觸迷上壁球，只花一年就入選壁球國家隊；父親王中堅曾為水中爆破大隊成員，也是乙組蛙式和混合式泳將，王媛遺傳雙親優良血統，從國中三年級選上國手，至今已逾9年。

「今年10月我帶王媛去首爾參加亞洲公開錦標賽，王媛為台灣首度拿下銅牌後，就跟我說想辦比賽。」潘麗玲表示，女兒希望為自己訓練的選手搭建舞台，她只能全力支持，所幸從11月開始籌備，反應出奇熱烈，開放報名兩週內額滿，連前青年國手蔡欣倫和在美國水牛城就讀的16歲新秀徐宛雅，都特地搭機趕回台灣參賽，加上印度維詹德拉（Dogra Vijendra）、西班牙瑪莉亞（Jose Maria）和香港黃海珊等國外選手，場面相當熱鬧。

首日賽程，包括國手潘紹宇、吳宜臻、潘弈安、鄭毓蓁，以及今年世壯運個人銅牌王瑞琦等都下場角逐，兩個場地一天內舉行67場，明天將決定首屆TSA壁球公開賽的各組冠軍。

