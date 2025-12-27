拳擊》IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽 高瑋明、 許誌宸獲勝圓夢

高瑋明。（中華拳擊總會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由保辰建設大力支持的IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，27日在台中金典酒店點燃戰火，來自台南的高瑋明，擊敗孫愷懌拿到職業賽首勝，他胸前的刺青也引起大量關注，是知名動漫火影忍者的「寫輪眼」。

「看起來很中二，但我很喜歡這部作品，故事也部份反應到我的人生的情感投射，所以我選擇把寫輪眼刺在胸口！」因為人生經歷一些不愉快的事，看盡人生百態，高瑋明歷經重大的挫折看清一些事實，了解到人性，彷彿寫輪眼一般，在強烈情感波動驅動。高瑋明說，這個刺青也是提醒他自己，在看清事實後，還能保持自己的那份善良。

而對火影忍者的熱情，高瑋明也同樣投注在拳擊上，「我從小就很喜歡拳擊，我們家比較傳統，爸媽比較不可能讓去學拳。」高瑋明說，家庭比較傳統，但他總喜歡做些不一樣的事情，最初是看影片自學，後來參加拳願賽事，遇到知名選手李育昇，對方給他不少鼓勵，也開始到拳館練拳。

能在職業賽出道賽就拿下勝利，高瑋明說整個過程顯得太興奮，「希望我們台南的拳擊可以被看見。」高瑋明指出，台南的拳擊相對不如北部那麼盛行，希望可以讓大家知道，其實台南的選手也很出色，能有更多台南的選手投身這個比賽。

高瑋明。（中華拳擊總會提供）

至於二度挑戰的職業軍人許誌宸，終於拿到渴望許久的勝利，之後將專心軍中工作，暫別拳擊舞台。

許誌宸高中開始學拳擊，為有份穩定工作，考上國防大學新聞系，並持續在拳館學拳，去年他在 IRON FIST同系列賽事落敗，後腦勺還受傷就醫。

27日在金典酒店的賽事，許誌宸面對何哲均，以些微差距獲勝，賽後直呼非常意外，並將勝利歸功於教練。「前幾次比賽，教練都有事情無法到場，教練在場很重要，你知道背後有人支援你，會比較安心，我真的都是聽教練的！」

許誌宸。（中華拳擊總會提供）

許誌宸國防大學畢業後，現於台南的營區擔任輔導長，由於剛任官，他一度猶豫要不要參賽。「營區工作較繁忙，練習時間就少，常工作到凌晨隔天又早起，剛任官我想先穩定工作，可是又很想在比賽贏一次，掙扎一下還是決定參賽。」

許誌宸認為，找到興趣很重要，練拳擊在他人生佔很重要地位，「一開始是興趣，久了會有個目標，未來要成家立業，如果只有工作，沒有興趣調適那生活會很乏味。」

拿下職業賽勝利，許誌宸也能更專注在工作上，拳擊的興趣會一直持續，等到工作都上手後，再尋求比賽的機會，這場勝利也替自己今年畫下一個漂亮的句點。

許誌宸。（中華拳擊總會提供）

