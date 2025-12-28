自由電子報
拳擊》照顧病母、小孩年幼、工作養家蠟燭三頭燒 江奕宏睽違7年重返職業擂台

2025/12/28 07:16

江奕宏。（中華拳擊總會提供）江奕宏。（中華拳擊總會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，昨日的男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，睽違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但也重溫久違的擂台。

江奕宏出身台灣體大拳擊隊，曾於2018年與拿過職業冠軍金腰帶的香港「神奇小子」曹星如交手，之後也頻繁在職業賽亮相。

但後來江奕宏迫於生活的無奈與對家人的責任，只得離開擂台投身職場，他10歲時父親工安意外離世，母親後來又罹患糖尿病，加上後來自己有小孩，只得投身職場。罹病的母親已失去視力，且生活無法自理，江奕宏只能在工作、母親、小孩中蠟燭三頭燒，以至於暫別職業舞台7年。

「我哥哥他很支持我！」江奕宏說，很早就出社會工作的哥哥，會幫忙照顧母親，也支持他的決定。闊別7年重返職業賽，江奕宏說：「沒有特別原因，就是想要打，覺得年紀、狀況也還可以，就想回來試試！」加上他本身是拳擊教練，訓練學生之餘也有維持體態，「但剛回來練一定很辛苦，但我覺得狀況是OK的。」

江奕宏高中曾因愛玩荒廢1年，但這幾年的經歷，拳擊讓他學會人生沒有捷徑，過去會想逃避，現在學會面對，即便重拾拳套的訓練很辛苦。

江奕宏。（中華拳擊總會提供）江奕宏。（中華拳擊總會提供）

