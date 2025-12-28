自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPVL睿克轟25分　天鷹斬斷連莊開季23連勝

2025/12/28 01:45

〔中央社〕台灣職業排球聯盟TPVL台鋼天鷹今天靠著睿克攻下25分，終場以3比1擊敗開季23連勝的台中連莊，成為首支「拔莊」球隊，總教練翰克認為有助於提升團隊信心。

天鷹今天在主場迎戰開季連勝不斷的連莊，首節靠著洋將睿克（Rik van Solkema）、陳建禎聯手發威，搭配陳玠廷靈活配球掌握節奏，率先以25比17先馳得點，就算第2局遭到21比25扳平，不過天鷹仍迅速調整狀況，並在第3局膠著時刻突破僵局，以32比30手握聽牌優勢。

第4局天鷹洋將睿克持續繳出亮眼表現，搭配思丹（Stijn van Schie）、馬亞拉（Magloire Mayaula）攔網封鎖，占據領先位置，最後更在思丹後排一記強扣情況下，率領天鷹以25比19成為首支「拔莊」球隊，斬斷連莊23連勝。

天鷹總教練翰克（Henk Gootjes）賽後接受媒體採訪時指出，上週連敗影響團隊士氣，然而今天球員順利頂住壓力，在戰術執行上收到不錯效果，搭配主場球迷熱情的應援聲，成為突破連莊的關鍵。

翰克補充，已經證明能從連莊手中拿到勝利，其他球隊也有機會，並提到此役有助於提升團隊的競爭力與信心，明天期望延續氣勢面對雲豹，為上半季劃下完美句點。（編輯：洪培英）1141228

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中