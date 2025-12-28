TPVL睿克轟25分　天鷹斬斷連莊開季23連勝

〔中央社〕台灣職業排球聯盟TPVL台鋼天鷹今天靠著睿克攻下25分，終場以3比1擊敗開季23連勝的台中連莊，成為首支「拔莊」球隊，總教練翰克認為有助於提升團隊信心。

天鷹今天在主場迎戰開季連勝不斷的連莊，首節靠著洋將睿克（Rik van Solkema）、陳建禎聯手發威，搭配陳玠廷靈活配球掌握節奏，率先以25比17先馳得點，就算第2局遭到21比25扳平，不過天鷹仍迅速調整狀況，並在第3局膠著時刻突破僵局，以32比30手握聽牌優勢。

第4局天鷹洋將睿克持續繳出亮眼表現，搭配思丹（Stijn van Schie）、馬亞拉（Magloire Mayaula）攔網封鎖，占據領先位置，最後更在思丹後排一記強扣情況下，率領天鷹以25比19成為首支「拔莊」球隊，斬斷連莊23連勝。

天鷹總教練翰克（Henk Gootjes）賽後接受媒體採訪時指出，上週連敗影響團隊士氣，然而今天球員順利頂住壓力，在戰術執行上收到不錯效果，搭配主場球迷熱情的應援聲，成為突破連莊的關鍵。

翰克補充，已經證明能從連莊手中拿到勝利，其他球隊也有機會，並提到此役有助於提升團隊的競爭力與信心，明天期望延續氣勢面對雲豹，為上半季劃下完美句點。（編輯：洪培英）1141228

