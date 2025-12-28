自由電子報
NBA》超越傳奇魔術強森！前MVP魏少締造神紀錄 還寫史上稀有偉業

2025/12/28 10:08

魏斯布魯克。（法新社）魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出21分、9助攻亮眼表現，率領國王以113：107擊敗獨行俠，成功捍衛主場。

國王上半場打完建立15分領先優勢，易籃後獨行俠在第三節一度追到3分差，但國王馬上靠著三分雨再度拉開比數，最終一路保持領先笑到最後。

魏斯布魯克全場16投8中、射進5顆三分球，貢獻21分、9助攻、5籃板，艾利斯（Keon Ellis）同樣進帳21分；獨行俠方面，狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）23分、6籃板，華盛頓（P.J. Washington）17分。

今天堪稱魏斯布魯克的紀錄夜，賽前生涯累積10140次助攻的他，開賽沒多久就送出2次助攻，一舉超越傳奇名將魔術強森（Magic Johnson）的10141次，登上史上助攻榜第7名。此外，魏少此戰完成1次抄截，成為史上第14位達成2千次抄截的選手，寫下重要里程碑。

不僅如此，NBA官方指出，自1973-74賽季以來，魏斯布魯克是第5位達成「2萬5千分以及2千次抄截」的球員，齊名詹姆斯（LeBron James）、馬龍（Karl Malone）、喬丹（Michael Jordan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。

