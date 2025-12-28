自由電子報
NBA》現代神獸！金塊MVP小丑3戰轟「110分40籃板40助攻」 史上第一人神蹟

2025/12/28 13:36

約基奇。（路透）約基奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP神獸「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天繳出34分、21籃板、12助攻超級大三元，締造史詩紀錄，可惜球隊以126：127不敵魔術，寫下里程「悲」。

金塊浪費上半場14分領先優勢，在決勝節被魔術扳平戰局，後續雙方展開激烈拉鋸戰，比賽最後讀秒階段，達席爾瓦（Tristan Da Silva）拋投得手，幫助魔術125：124超前。接著金塊進攻，約基奇被犯規站上罰球線，2罰俱中讓金塊要回領先。

輪到魔術球權，巴恩（Desmond Bane）製造犯規獲得罰球機會，穩穩罰進2球，魔術127：126反超。隨後金塊最後一擊，穆雷（Jamal Murray）在嚴密看守下跳投沒進，金塊1分飲恨。

約基奇此戰繳出34分、21籃板、12助攻鬼神表現，這是他生涯第8度達成「30-20-10」大三元，為史上第二多，僅次上古神獸「張大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）的16次。

此外，近期開無雙的約基奇再創新猷，成為史上第一位在3場比賽中轟破「110分、40籃板、40助攻」的球員，締造歷史新頁。

魔術方面，布拉克（Anthony Black）38分、6籃板，巴恩24分、6助攻。

