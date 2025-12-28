汕尾國小風帆船隊歲末稱霸 陣中兄弟姊妹檔全奪獎

汕尾國小風帆船隊以汕尾漁港為訓練基地。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市汕尾國小風帆船隊在高雄市國民小學體育促進會主辦的「114年度校際帆船聯賽」中橫掃六項冠軍，教練團今（28）日獎勵選手體驗遊艇至小琉球一遊。值得一提的是，該校風帆隊在部分組別參賽選手人數最少，年紀最小的才7歲，竟出現了三兄弟全奪獎、龍鳳胎姐弟拿雙冠軍、姊妹檔的冠亞軍組合，歲末的戰績令人驚豔。

汕尾國小今年拿下六冠王，包括男子團體冠軍、女子團體冠軍、混合團體冠軍，以及男子個人、女子個人、混合個人賽的三項個人冠軍，出賽的12名選手全數獲得獎牌，全面稱霸。

教練許瑞真說，這學期風帆隊多了兄弟姊妹檔，有葉一、葉人及葉川三兄弟，龍鳳胎的陳羿潔、陳羿熏姊弟，姊妹檔的林容竹、林庭竹，其中葉川及林庭竹都只有2年級。

汕尾國小推動全校風帆船運動，但三年級以上才可以加入風帆船隊，葉川及林庭竹在兄姊耳濡目染下產生興趣，校方要求家長亦須伴陪才能加入，因此2人雖然只有7歲，在家長支持下進入風帆船隊，如今都拿下佳績。

許瑞真說，葉川及林庭竹因為年紀小，對專業術語理解力還不夠，還因誤會指令卡在汕尾漁港水面上，或因練習過程挫折而哭泣，但最後均能發揮超齡穩定度，不僅完賽還奪獎。

汕尾國小校長陶玉芳表示，孩子們的努力與精神值得全校喝采，期盼未來在風帆運動與品格教育上持續深耕，培育更多自信、勇敢且不怕挑戰的海上小將。

汕尾國小風帆船隊奪佳績，教練許瑞真（後排右）帶選手搭遊艇獎勵。（許瑞真提供）

許瑞真（後排右）帶選手搭遊艇，獎勵歲末奪好戰績。（許瑞真提供）

汕尾國小風帆船隊歲末奪佳績。（許瑞真提供）

