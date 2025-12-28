籃球》原本已決定好回歸！林書豪親曝最後決定退休情況：內心矛盾掙扎

林書豪「豪情不滅」粉絲見面會。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕前NBA球星林書豪今天舉行「豪情不滅」球迷和媒體見面會，希望在退休後向大家表達自己的感謝之意，讓球員生涯畫下完美句點。即便在場上數據依舊出色，但林書豪仍堅持要退休，他今天也分享當初做決定的情況，他透露，其實原本是打算繼續打球，只是做完決定後又出現矛盾情況，還為此在一大清早去找大哥大嫂商量，百般掙扎才決定高掛球鞋。

林書豪在今年8月底宣布退休，震撼籃壇，這週末新北國王為他舉辦球衣退休儀式，今天上午他先舉辦球迷、媒體感恩見面會，希望向大家表達自己的感謝之意。活動開場播放林書豪生涯回顧影片，PLG副會長陳建州、TPBL秘書長王志群到場送上退休禮物，分別是林書豪在高雄鋼鐵人第一場比賽的用球還有林書豪的紀念畫，意義非凡。

分享當初決定退休的情況，林書豪表示，這個決定並不突然，他已經思考了3、4年， 「我已經準備很久了，但可能因為表現、數據，讓退休這件事情看起來不太可能，但這3、4年我都一直去想還要不要打球。」

林書豪提到，其實讓他繼續打球的主要原因除了想要找回打球的熱情，另外是希望能夠回到台灣出賽，還有和弟弟林書緯合作，留下美好回憶，當這些目標都達成了，他也開始思考人生其他的決定，「做這個決定很難，每個禮拜都有不同想法，其實我當時還是一直都在訓練，已經準備好可以比賽。大家其實都不知道，我是一直到最後一刻、已經不能拖了，因為國王、TPBL、東超到最後一天要報名了，大家都在等我，但我內心想法還是50-50，後來我都已經決定好繼續打，跟毛毛（毛加恩）、Phil（陳信生）講了。」

林書豪透露，原本覺得自己已經做好決定去睡覺了，但睡了兩小時就醒了，「如果回去打球，內心應該要充滿熱情，但當時我只覺得有很多矛盾。」他笑說，半夜他還把老婆叫醒，甚至聯絡心理醫師，還一大清早跑去找大哥大嫂商量，「我很清楚，如果對於回到球場但內心矛盾這是不對的，最後我還是決定退役，只好又一一拍了影片跟大家說，我真的決定好要退休。」

