籃球》「兒子看到我竟然哭了...」家人成為林書豪思考退休的重要原因

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今晚為陣中球星林書豪舉辦球衣退休儀式，上午他先舉辦「豪情不滅」球迷、媒體感恩會，希望表達自己的感謝。今天在活動上，林書豪分享當初決定退休的情況、退休後的生活，他也提到，自己過去為了比賽、為了籃球犧牲了很多陪伴家人的時間，兒子見到他會因為陌生而大哭，讓他開始思考，對他而言最重要的是什麼。

林書豪在今年8月宣布退休，璀璨的球員生涯畫下句點，今天國王將為他舉辦球衣退休儀式，上午則先進行球迷會和球迷見面拍照。

林書豪上季帶領國王和高雄海神在總冠軍賽激戰7場後抱回冠軍，但林書豪提到，決定退役有很大的原因是因為家人，他希望有多點時間陪伴兒子，「上季我們拚了6週去拿到冠軍，但我每天都覺得24小時太少，我要花很多時間治療、看影片，每天都覺得沒時間，我去高雄比賽雖然兒子有去，我卻都沒辦法看到我兒子，打完季後賽我只想要帶我兒子去游泳。」

林書豪透露，他打完冠軍戰後完全沒睡，只為了等兒子起床帶他去游泳，「但當時他看到只有我一個人，他哭了，他當然知道是爸爸，但因為他有點陌生、沒有安全感。」他強調，不是後悔這麼努力、花這麼多時間去贏得冠軍，「但我會想，到我這年紀，最重要的是什麼，我不想為了工作，讓我的小孩感覺我一直不在。」

林書豪表示，現在他有時間帶兒子去上課、溜滑梯，他笑說：「現在反而是我要出門時，兒子會哭，變得很黏我。」除了家人，另一個讓他決定退休的原因還有傷勢，「我的傷勢影響到我每天生活，最嚴重的部分像是我的膝蓋彎不下去，當然這是運動員要犧牲的部分，但已經影響到日常生活，連陪兒子溜滑梯都有困難。」

