體育 籃球 林書豪

籃球》再添家庭新成員？林書豪未正面回應但另外談未來規劃

2025/12/28 15:06

林書豪。（記者陳逸寬攝）林書豪。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕前NBA球星林書豪今天舉行「豪情不滅」球迷和媒體見面會，希望在退休後向大家表達自己的感謝之意，他也公開分享家庭生活和未來目標。有趣的是，今天主持人唐志中詢問他是否會想要再添新家庭成員，林書豪沒有正面回應，但台下粉絲熱情高喊，生3個、組一支籃球隊，笑翻全場。

林書豪今天舉行見面會共有777名球迷參與，他為回饋球迷，他和每位到場的粉絲逐一合照，感謝大家長年以來對他的支持。除了回饋球迷，他也想向多年來採訪他、為他撰寫新聞的媒體致謝，他親手一一送上卡片，「退休後有很多情緒，最強烈的是感動的情緒，我想辦個活動給球迷跟媒體，剛剛我跟媒體說謝謝也花一點時間，這是一個很輕鬆場合，沒有聯盟、沒有球隊、沒有贊助商，只是我想表達我的感謝。」

林書豪今年8月宣布退役，今天舉行球迷、媒體感恩見面會，分享自己決定退役原因、未來規劃還有家庭生活等。目前已育有一子的他，希望能多花點時間陪伴孩子，但當主持人唐志中詢問，是否還會想要再添家庭新成員，林書豪沒有正面回答，倒是台下粉絲相當熱情，高喊「可以生3個」、「組一支籃球隊」，這也讓林書豪笑說：「我不知道，但這數字應該很難做到。」

雖然沒有多談生子計畫，但林書豪把未來目標放在幫助下一代，他強調，自己會繼續投入公益，希望能夠傳播好的價值觀跟影響力。

