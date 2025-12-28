五人足球守門員再現「提早慶祝」名場面 這次將功補過本人回應了

新竹未來里宇宙聯守門員鄭凱鴻再度發生提前慶祝的尷尬烏龍，但這次將功補過幫助球隊奪得季軍。（擷取自@ckaih_/Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕半年前屏東大學五人制足球守門員鄭凱鴻在比賽中成功擋下對手罰球，卻因過早慶祝，遭對手突襲補射得分，最終以4比3由台體大奪下冠軍。賽事畫面曝光後引發網友熱議，鄭凱鴻當時也坦言會記住這次教訓。不料，昨（27）日再度出賽時，他在點球大戰中又因慶祝過快，讓原本撲救成功的球彈回龍門，所幸最終將功補過，助球隊勝出。

FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍賽昨日在中央大學登場，桃園FC對決新竹未來里宇宙聯，雙方一路激戰至5比5平手，進入PK大戰。前兩球雙方各有斬獲，第二球時，鄭凱鴻成功擋下，但轉身慶祝時，球卻慢慢滾進球門，讓對手得分，現場球迷、主播與他本人全都傻眼，主播更驚呼「怎麼又按到慶祝鍵了」。所幸他在第四球再次成功守門，最終幫助球隊拿下季軍，被戲稱完成「道歉足球」。

請繼續往下閱讀...

鄭凱鴻本人也在Threads發文表示，FF1順利落幕、拿下第三名，「雖然在最後PK大戰又發生了慶祝鍵，但那又怎樣，我並沒有被影響到，反而讓我更想把下一顆守住，我也做到了，也贏下了比賽，感謝各位隊友還是繼續相信我。」

相關畫面在Threads、PTT等社群平台持續發酵，網友紛紛留言調侃：「說真的，想想足球的地位，他會不會即將成為台灣在世界上最知名的球員啊？」、「這球你好好守下沒人會記得，但你選擇梅開二度讓世界想起你還在」、「希望凱鴻不要再有第三篇文了，因為大概會是慶祝鍵按到第三次」、「由此可知人總是學不會教訓」、「PK一球都能定生死，決定勝負，這麼重要的事，同一個人可以發生兩次，竟然還沒學到教訓」。

回顧今年5月23日的大專五人制足球公開男生組冠軍戰，當時比賽下半場剩下6分40秒，雙方戰成3比3。代表屏東大學參賽的鄭凱鴻先以胸口擋下第一波射門，隨後又化解補射，成功拿到球後拉弓歡呼，卻遭對手從後方突襲補射破網，台體大因此取得致勝分。

當時這一幕成為賽事經典畫面，在社群網路瘋傳，甚至引起外國媒體討論。失分後的鄭凱鴻情緒明顯低落，對手喊暫停時，他一度情緒潰堤，隊友也趕緊上前安撫。重返賽場後，雙方未再進球，最終由台體大奪冠。

在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法