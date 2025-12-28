NBA》火爆！自家中鋒與鵜鶘後衛互毆 太陽主帥：感覺是缺乏睡眠...

太陽中鋒威廉斯與鵜鶘後衛阿瓦拉多大打出手。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太陽與鵜鶘連2場對決都在比賽後段上演劇場，前一戰鵜鶘菜鳥昆恩（Derik Queen）在無關勝敗時上籃被犯規，今天鵜鶘「神偷」阿瓦拉多（Jose Alvarado）因與太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）大打出手，兩人都被驅逐出場。

事情發生在第三節，當阿瓦拉多打算越過威廉斯的擋拆，來防守已經投進5顆三分球的吉萊斯皮（Collin Gillespie）時，阿瓦拉多推了威廉斯一把被判犯規，接著威廉斯回推阿瓦拉多，兩人發生口角後開啟全武行，雙方都揮拳互打，隨後被隊友給拉開，兩人也都被驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

太陽總教練歐特（Jordan Ott）賽後表示，他還沒有看過影片，但他認為這起事件的起因是因為競爭以及疲勞：「我有看到開頭，然後一瞬間所有人都衝進去。很明顯，事情發生了。我的感覺是因為缺乏睡眠，在背靠背的第二場比賽，有些事情總是比較容易發生。前一晚他們丟失很多罰球，今晚就沒那麼多。他們讓我們打得更自由，我們很享受那感覺。而他們兩個人糾纏在一起，然後都被驅除出場了。」而鵜鶘總教練伯雷格（James Borrego）則表示沒看過衝突影片，賽後兩位球員都沒有受訪。

太陽上場比賽以115：108擊敗鵜鶘，本場比賽以123：114拿下，目前以18勝13敗位居西部第7名，鵜鶘則以8勝25敗在西部墊底，在「坦克榜」上則還輸給巫師與溜馬，但鵜鶘就算抽到狀元籤，也因為今年選秀會上的交易案，最終會落到老鷹手上。

太陽本季相當保護時常受傷的中鋒威廉斯，今天他以替補身分上陣，僅出賽11分鐘拿下10分8籃板，但本季他已經出賽26場，只要再18場就能追平生涯單季新高，而鵜鶘阿瓦拉多今天替補出發拿下7分2抄截。

Jose Alvarado THREW PUNCHES at Mark Williams



Both players have been ejected. pic.twitter.com/l7XvJ7nKR4 — PHNX Suns （@PHNX_Suns） December 28, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法