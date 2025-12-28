自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》火爆！自家中鋒與鵜鶘後衛互毆 太陽主帥：感覺是缺乏睡眠...

2025/12/28 15:42

太陽中鋒威廉斯與鵜鶘後衛阿瓦拉多大打出手。（路透）太陽中鋒威廉斯與鵜鶘後衛阿瓦拉多大打出手。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太陽與鵜鶘連2場對決都在比賽後段上演劇場，前一戰鵜鶘菜鳥昆恩（Derik Queen）在無關勝敗時上籃被犯規，今天鵜鶘「神偷」阿瓦拉多（Jose Alvarado）因與太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）大打出手，兩人都被驅逐出場。

事情發生在第三節，當阿瓦拉多打算越過威廉斯的擋拆，來防守已經投進5顆三分球的吉萊斯皮（Collin Gillespie）時，阿瓦拉多推了威廉斯一把被判犯規，接著威廉斯回推阿瓦拉多，兩人發生口角後開啟全武行，雙方都揮拳互打，隨後被隊友給拉開，兩人也都被驅逐出場。

太陽總教練歐特（Jordan Ott）賽後表示，他還沒有看過影片，但他認為這起事件的起因是因為競爭以及疲勞：「我有看到開頭，然後一瞬間所有人都衝進去。很明顯，事情發生了。我的感覺是因為缺乏睡眠，在背靠背的第二場比賽，有些事情總是比較容易發生。前一晚他們丟失很多罰球，今晚就沒那麼多。他們讓我們打得更自由，我們很享受那感覺。而他們兩個人糾纏在一起，然後都被驅除出場了。」而鵜鶘總教練伯雷格（James Borrego）則表示沒看過衝突影片，賽後兩位球員都沒有受訪。

太陽上場比賽以115：108擊敗鵜鶘，本場比賽以123：114拿下，目前以18勝13敗位居西部第7名，鵜鶘則以8勝25敗在西部墊底，在「坦克榜」上則還輸給巫師與溜馬，但鵜鶘就算抽到狀元籤，也因為今年選秀會上的交易案，最終會落到老鷹手上。

太陽本季相當保護時常受傷的中鋒威廉斯，今天他以替補身分上陣，僅出賽11分鐘拿下10分8籃板，但本季他已經出賽26場，只要再18場就能追平生涯單季新高，而鵜鶘阿瓦拉多今天替補出發拿下7分2抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中