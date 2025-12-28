籃球》林書豪自曝在CBA陷低潮瘦了10公斤 到鋼鐵人找回打球的熱情

林書豪。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕前NBA球星林書豪退役後今天舉行球迷、媒體感恩見面會，分享自己的生涯、退休後的生活等。他也提到，之前自己效力CBA北京首鋼時，遭遇疫情、低潮，一度瘦了10公斤，之後到了廣州龍獅也因上場時間少而令他感到低落，直到回到台灣加盟高雄鋼鐵人，才讓他找回對於籃球的熱情。

林書豪在離開NBA暴龍隊後，加盟CBA北京首鋼，之後曾短暫回到美國加入NBA G聯盟球隊聖克魯斯勇士，但還是未能獲得NBA合約，又再度到北京首鋼，當時適逢疫情期間，他也曾因染疫被隔離，還有面對封館打球的情況。

提到當時的生活，林書豪表示，在北京首鋼時他因疫情瘦了10公斤也打得不好，之後加盟廣州龍獅又沒什麼上場時間，加上因為封館比賽沒有球迷，家人都在美國也無法跟家人互動，讓他感覺沒有熱情很低落，也因此決定回台灣加盟鋼鐵人。

「當時覺得如果在鋼鐵人不順，那就結束，但我在鋼鐵人慢慢找回熱情，我已經兩三年沒這麼開心打球。」 林書豪提到，讓他繼續打球的3個最重要的原因包含想找回打籃球的熱情、希望回到台灣在台灣球迷面前打球，另外就是和弟弟林書緯合作，在完成這3個目標後，他也覺得是時候考慮退休，加上他想要陪伴家人還有傷勢考量，才讓他卸下戰袍。

