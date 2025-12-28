自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 林書豪

籃球》林書豪自曝在CBA陷低潮瘦了10公斤 到鋼鐵人找回打球的熱情

2025/12/28 15:28

林書豪。（記者陳逸寬攝）林書豪。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕前NBA球星林書豪退役後今天舉行球迷、媒體感恩見面會，分享自己的生涯、退休後的生活等。他也提到，之前自己效力CBA北京首鋼時，遭遇疫情、低潮，一度瘦了10公斤，之後到了廣州龍獅也因上場時間少而令他感到低落，直到回到台灣加盟高雄鋼鐵人，才讓他找回對於籃球的熱情。

林書豪在離開NBA暴龍隊後，加盟CBA北京首鋼，之後曾短暫回到美國加入NBA G聯盟球隊聖克魯斯勇士，但還是未能獲得NBA合約，又再度到北京首鋼，當時適逢疫情期間，他也曾因染疫被隔離，還有面對封館打球的情況。

提到當時的生活，林書豪表示，在北京首鋼時他因疫情瘦了10公斤也打得不好，之後加盟廣州龍獅又沒什麼上場時間，加上因為封館比賽沒有球迷，家人都在美國也無法跟家人互動，讓他感覺沒有熱情很低落，也因此決定回台灣加盟鋼鐵人。

「當時覺得如果在鋼鐵人不順，那就結束，但我在鋼鐵人慢慢找回熱情，我已經兩三年沒這麼開心打球。」 林書豪提到，讓他繼續打球的3個最重要的原因包含想找回打籃球的熱情、希望回到台灣在台灣球迷面前打球，另外就是和弟弟林書緯合作，在完成這3個目標後，他也覺得是時候考慮退休，加上他想要陪伴家人還有傷勢考量，才讓他卸下戰袍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中