MLB》大聯盟官網盤點本季十大里程碑 大谷翔平史詩紀錄上榜

大谷翔平成為第一位在大聯盟累積250轟的亞洲球員。（圖片取自大聯盟X）



〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天盤點在2025年達成重要里程碑的10名球員，道奇日本二刀流巨星大谷翔平也名列其中，本季達成大聯盟生涯250轟里程碑，同時寫下史詩紀錄。

大谷翔平在美國時間6月14日對戰巨人時，首局首打席開轟，終結近10戰、連45打席的本季最長全壘打荒，之後在第6局擊出本季第25轟，單場敲出雙響砲，達成大聯盟生涯250轟里程碑。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平只花944場出賽，就累積250轟和156盜，達成「250轟、150盜」里程碑，創下大聯盟史上最速紀錄，大幅改寫原紀錄保持人「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的977場。值得一提的是，雖然帳面數據是944場出賽，不過實際上，大谷只有在其中928場比賽中有打擊紀錄，因為他大聯盟生涯初期擔任投手時並沒有上場打擊。

其他入選的9大里程碑分別是勇士強投「K博士」史崔德（Spencer Strider）的先發投手最速500K、大都會的明星強打索托（Juan Soto）27、28歲前最多保送紀錄、勇士重砲歐森（Matt Olson）連續700場出賽、今年退休的道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）生涯3000K。

還有，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯第350轟、「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）以264轟登頂大都會隊史全壘打王、巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）生涯3500K、天使現代神獸「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的生涯400轟，以及水手「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）以60轟刷新捕手和左右開弓打者的單季最多轟紀錄。

