NBA》勝負底定秀大風車灌籃！字母哥回歸首戰起爭議：不在乎潛規則

〔體育中心／綜合報導〕公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在今天回歸對決公牛拿下29分率球隊以112：103奪勝，不過比賽的焦點卻因為字母哥在勝負底定後，仍快攻秀出大風車灌籃導致雙方發生衝突，賽後公牛中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）更狠酸對方一把。

字母哥在比賽尾聲雙方都已經沒有在防守時，拿著球就往籃下加速使出大風車灌籃，多位公牛球員對他的行為感到不滿，但賽後字母哥對自己的行為表示，他想要藉此向隊友傳遞的訊息是，球隊現在排名東部第11名：「我們必須找到自己的定位。如果這意味著在比賽最後關頭表現得強硬、甚至有點難看，那就這樣吧。我們並非冠軍球隊，為什麼我們要在最後耗完時間、展現尊重與運動家精神？我們現在是在為了生存而戰。」

字母哥再12月初因為右小腿拉傷缺陣至今，今天他在被控制上場時間的情況下以高效率15投10中拿到29分，而在他缺陣時，公鹿只有2勝6敗，就算今天贏球，戰績也僅13勝19敗排名東部第11名。字母哥坦言，如果球隊繼續輸球，那麼可能會有半支球隊的人不會留下，他們也無法進季後賽。「我真的不在乎那些（潛）規則，說到底，我只想重回賽場、保持健康並幫助球隊贏球。如果必須用那個（大風車扣籃）來讓大家清醒，意識到我們是在求生存、必須弄髒雙手去拚，那就這樣吧。」

在衝突中明顯對字母哥不悅的公牛伍切維奇，賽後幽默地酸他：「通常比賽結束時，你只要運球把時間耗完就好了。我猜Giannis可能是對之前那則報導感到不爽，就是說公牛隊不願意透過交易換他，所以他想證明點什麼吧。」

