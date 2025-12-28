HBL》張弘揚籃板、得分、阻攻一次到位 率三重逆轉高苑續命

三重商工驚險續命。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕三重商工今天在114學年HBL男子甲級外卡賽長時間面臨落後，不過最後關頭跳出英雄張弘揚，一鼓作氣完成籃板、得分、阻攻，帶領三重以71：70逆轉高苑，成功續命的三重將在明天挑戰近年的4強常客光復高中。

本屆男子組8強確定率先晉級有南山高中、松山高中、彰縣成功高中、南湖高中、東泰高中、能仁家商，而12強小組賽拿下1勝5敗的三重，今天遭遇小組賽全敗的高苑。

三重前3節打完還陷入落後，不過他們第4節持續努力追分，到了比賽最後13秒，高苑仍以70：69領先，但孔官地中距離跳投沒進後，張弘揚抓下籃板就直接帶球狂衝，用左手上籃擺入超前2分，且他回過頭來又完成阻攻擋下高苑的最後一擊，成功幫助三重續命。

張弘揚此仗繳出7分、3籃板、2助攻、2阻攻，但關鍵時刻攻守都相當到位，直接變成球隊英雄。另外，李定洋18分、9籃板，游庭愷12分、盧鼎紘10分、何重賢10分。

至於高苑表現最佳為孔官地17分、6籃板、5助攻、5抄截，可惜他未能投進穩住勝過的中距離，隨著高苑出局後，本屆8強依舊沒有南部球隊。

三重商工張弘揚，率隊逆轉高苑工商。（高中體總提供）

