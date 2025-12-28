自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》湖人3連敗後全面檢討 瑞迪克：真相雖不舒服，但必須面對

2025/12/28 17:00

湖人總教練瑞迪克。（資料照，路透）湖人總教練瑞迪克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人日前在耶誕大戰以96：119慘敗火箭，苦吞3連敗，球隊內部氣氛降至冰點。湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）先前賽後公開痛批球員「努力程度不夠」，並在今天召開內部會議，他坦言，真相是不舒服的，但必須把一切攤開來講。

湖人隊近期陷入掙扎，不僅遭遇3連敗，近10場比賽更輸掉6場，且本季10場敗仗輸分都達雙位數，顯示球隊在逆境中缺乏競爭力。雪上加霜的是，主力後衛里維斯（Austin Reaves）因小腿拉傷預計缺席長達四週，這對原本就戰力吃緊的後場無疑是沉重打擊。

瑞迪克先前曾預告今天會召開「令人不舒服」的會議，試圖讓球隊重回正軌，會議結束後又罕見進行了長時間的訓練，瑞迪克受訪語氣較日前緩和許多，他表示教練團已經與球員進行了深度溝通：「我總是先照鏡子反省自己，與其指責是誰的錯，我們更需要重新開始。」

瑞迪克明確要求球隊找回「奪冠習慣」，並設立三個立即性的目標：「防守清晰化、角色清晰化、進攻組織化」。他直言，自詹姆斯（LeBron James）傷癒回歸後，球隊進攻端出現太多混亂且隨機的球權處理，導致效率下滑。

八村壘在受訪時吐露心聲，認為球隊在開季的好表現後產生了懈怠感，「我不確定是不是大家『對贏球感到厭倦了』，我們停止了那些原本該做的事情。」

而在耶誕大戰僅抓下2籃板的主力中鋒艾頓（Deandre Ayton），他坦承自己缺乏專注力，願意承諾在防守端負起領導責任，大家沒有真正專注在把細節做好，必須先從自己開始，不論比賽打得好不好，卡位、二波籃板這些事情都要努力去拚。

