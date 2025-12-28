彰化成功高中第一次闖入HBL前8強 芬蘭外籍生超吸睛

彰化縣成功高中籃球隊首度挺進HBL前8強，金髮派翠克是來自芬蘭的外籍生。（取自彰化縣成功高中籃球隊臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕我們來了！彰化縣立成功高中打入HBL高中籃球聯賽男子組前8強，也是校史第一次，全隊有位來自芬蘭外籍生派翠克，原來是利用Gap Year來到台灣，進入成功高中不只打籃球，同時學習中文與數學，也成為校園的風雲人物。

縣府表示，成功高中籃球隊近年來越打越好，一再締造新紀錄，去年首次挺進12強，今年又超越自我，一舉打入前8強。這次靠著余玄胤、余玄騰兄弟檔、王家程、張承曄，以及芬蘭外籍生派翠克等主力球員的發揮火力，搶入8強入場券。

成功高中校長林克修指出，在教練馬澤閎帶隊下，讓該校的籃球隊一再交出亮麗成績單，從去年勇闖12強、今年挺進8強。而余玄胤、余玄騰的弟弟余玄品也是該校球員，來自芬蘭的外籍生派翠克， 利用Gap Year來台灣不只打球，原本只會芬蘭文、法文與英文的他，在接受中文課程教學後，如今也會一點點中文，校方還幫忙找了老師用英語來教他數學。

HBL高中籃球聯賽男子組將於2026年1月抽籤後公告賽程，縣長王惠美表示，鄉親一起來幫籃球小子加油打氣，能夠在闖入前4強再寫歷史！

彰化縣成功高中首度挺進HBL前8強，創下該校第一次最佳紀錄。（彰化縣政府提供）

