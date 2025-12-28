自由電子報
TPBL》三上悠亞加持無用！馬可準大三元率特攻斬斷夢想家主場5連勝

2025/12/28 17:16

馬可。（TPBL提供）馬可。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻今在客場靠馬可繳出準大三元，以118：104逆轉福爾摩沙夢想家，斬斷夢想家近期在洲際迷你蛋的5連勝。

三上悠亞。（TPBL提供）三上悠亞。（TPBL提供）

延續昨天擊敗戰神的氣勢，夢想家今一開賽就拉出17：4的攻勢，特攻靠謝亞軒、林韋翰的三分球追分，在第二節開始前追到17：27，上季效力夢想家的貝奇加盟特攻首戰就面對老東家，單節3記三分球貢獻10分，幫助特攻打完上半場僅以43：49落後夢想家。

夢想家上半場外線命中率低迷，18投僅3中，靠霍爾曼拿下全場最高15分，蔣淯安貢獻8分，特攻以貝奇10分最佳，馬可拿下7分、7籃板。

易籃後，特攻火力全開，靠馬可在籃下逞威、單節獨拿22分，打出39：16的攻勢反超，帶著82：65的領先進入決勝節，末節持續輸出，一度將領先擴大至24分，順利踢館成功。

馬可今繳出33分、19籃板、9助攻全能表現，阿巴西挹注25分、8籃板，貝奇面對前東家轟出6記三分球拿下21分，謝亞軒15分、7助攻，林韋翰10分、6籃板、5助攻、3抄截。

夢想家下半場防守崩盤，霍爾曼29分、11籃板，馬建豪5記三分球拿下20分，蔣淯安攻下13分，高柏鎧12分、15籃板，布依德進帳10分。

謝亞軒。（TPBL提供）謝亞軒。（TPBL提供）

阿巴西。（TPBL提供）阿巴西。（TPBL提供）

貝奇。（TPBL提供）貝奇。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

