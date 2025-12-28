自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》賺到！57億史奈爾受傷成道奇利多 觸發合約「超值保險」

2025/12/28 17:54

史奈爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在去年感恩節前，就以5年1.82億美元（約新台幣57億）合約簽下2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），今天他更在季後賽及時回歸助隊完成連霸，同時因為例行賽的受傷，球隊也獲得1000萬美元的「超值」球團選擇權。

史奈爾的合約當中有6600萬美元的延遲付款，如果他被交易的話則會獲得500萬美元的獎金，以及有限制的不可交易保護，且如果球員沒有被交易，或者他一年有90天以上因為特定傷病待在傷病名單裡面，那麼球隊就能夠獲得2030年1000萬美元的球團選擇權。

過往有豐富傷病史的史奈爾，在加盟道奇後毫無意外地受傷，開季投2場比賽就因左肩發炎進入傷病名單，2025年待在傷病名單的時間長達119天，因此觸發合約中的選擇權，讓道奇在原本的5年合約跑完後，還能以1000萬美元把他再綁住一年。

現年33歲的史奈爾，2030年會是他的37歲賽季，只要史奈爾的身手沒有大幅退化，那麼對道奇來說，1000萬美元的選擇權十分划算，但如果史奈爾大幅退化，那道奇可能在合約到期前就跟他分手，或者在合約跑完後不要執行1000萬美元合約，進可攻退可守。

本賽季史奈爾例行賽僅投11場先發，拿下5勝4敗，防禦率2.35，61.1局投球送出72次三振，季後賽史奈爾共投6場有5場先發，拿下3勝2敗，防禦率3.18，在34局送出41K，招牌三振功力依舊。

