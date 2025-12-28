MLB》復健最快飆161公里、習得第7種球路 道奇火球男萊恩明年滿血拚先發輪值

萊恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲潛力右投萊恩（River Ryan）去年在短暫的大聯盟菜鳥球季中繳出不俗成績，卻因TJ手導致賽季報銷，明年有望滿血回歸。萊恩近日接受《Dodgers Nation》專訪透露自己正處於生涯體能與技術的最佳狀態，不僅球速重回161公里，更秘密開發出「第七種球種」，目標在2026年重返先發輪值。

萊恩在2024年賽季初試啼聲，2024年他在大聯盟短暫的4場先發中，繳出防禦率1.33的宰制級表現，但8月因右肘受傷動刀，導致賽季報銷。今年道奇牛棚表現不佳，外界都期待他能提前復出拯救牛棚，但萊恩在與球團及經紀人討論後，決定採取更穩健的策略。

請繼續往下閱讀...

萊恩表示，他們最後的結論是不需要勉強，自己決定專注於復健，把這一年當作微調投球機制與增強體格的寶貴時間，為2026年賽季做好百分之百的準備。長達一年的復健期讓萊恩有機會重新強化肩部與背部肌肉，他透露目前在實戰投打練習（Live BP）當中，球速已經能飆到158至161公里，且投球後的復原狀況遠勝於受傷之前。

除了球速回升，萊恩更透露，自己習得了新的秘密武器，他神秘地表示：「具體是什麼球路我現在不能說，我想在明年賽季給大家一個驚喜，算一算，我現在已經擁有7種球路了，我非常期待能在投手丘展現這一切。」

道奇先發輪值陣容十分豪華，坐擁山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和大谷翔平，萊恩想要擠進輪值將面臨極大挑戰。對此，萊恩說道：「我們隊上擁有非常棒的先發投手，我只求能完成教練交代的任務，可以效力這支球隊，以及在大聯盟打球，本身就是已經很幸運了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法