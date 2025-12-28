自由電子報
體育 籃球 林書豪

TPBL》林書豪引退儀式星光熠熠 奧運金牌林郁婷：很佩服他的精神

2025/12/28 18:03

林郁婷、羅嘉翎與邱相榤。（記者林正堃攝）林郁婷、羅嘉翎與邱相榤。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在與高雄海神一戰賽後為林書豪舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場眾星雲集，奧運拳擊金牌得主林郁婷表示，林書豪文武雙全，是所有運動員都會想要效仿的對象，「很佩服他的精神。」

傳奇球星林書豪開季前拋出震撼彈宣布卸下戰袍，國王今在新莊體育館為他舉辦球衣退休儀式，也吸引不少演藝界、體育界名人與會，林郁婷今就與跆拳道名將羅嘉翎、羽球好手邱相榤一同到場見證傳奇謝幕。

林郁婷表示，林書豪在NBA發光發熱非常不容易，現在又回到台灣榮耀退休，「這是一個球員非常偉大的時刻。」同樣身為運動員，她坦言很佩服林書豪的精神，「很佩服他的精神，畢業自哈佛大學，學業與專業雙修，會是運動員想要去學習與效仿的對象，而且書豪是用頭腦、策略打球，跟我們拳擊也滿相近的，不是比誰拳頭大顆就會贏的。」

羅嘉翎平常會關注台灣職籃，被問及是哪一隊的粉絲，她笑說，身為新北市民，當然是支持新北的球隊。對於林書豪回到台灣後再掀台灣職籃熱潮，她指出，過去球迷只能從轉播看林書豪的比賽，「但他回到台灣後，大家可以進場為他加油，是一個很大的動力。」

羽球好手邱相榤則是首度進場觀賞台灣職籃賽事，身高189公分的他透露，小時候因為打籃球，因此會看NBA比賽，「林來瘋」時期自己才小學三年級，「第一次進場看，沒有想到台灣籃球現場有這麼多球迷。」

