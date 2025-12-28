自由電子報
MLB》史上右打最偉大巔峰正上演？「法官」賈吉挑戰歷史締鬼神數據

2025/12/28 20:07

洋基隊長「法官」賈吉。（資料照，美聯社）洋基隊長「法官」賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）今年完成美聯MVP2連霸，這也是他生涯第3座最有價值球員獎盃，大聯盟官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）撰文指出，賈吉有望創下右打者前所未有的巔峰紀錄。

卡斯楚文斯以「賈吉是否正處於史上右打者的最巔峰時期？」為標題撰文分析，賈吉生涯3度獲得年度MVP殊榮，成為史上第13人，他目前雖然僅出賽1145場，場次尚不及名人堂前輩，但他的打擊效率已足以傲視古今。根據數據顯示，賈吉目前的生涯OPS+（標準化攻擊指數）高達179，在所有出賽超過1000場的右打者中位居史上第一，超越了名人堂傳奇球星洪斯比（Rogers Hornsby）的175，與「野獸」福克斯（Jimmie Foxx）的163。

卡斯楚文斯認為，賈吉已經進入史上最偉大的右打者討論行列，因為能被視為是歷史上最偉大的右打者之一，本身就是一件非常特別的事情，因為棒球是一項「為左打者量身打造」的運動。

賈吉在2022年至2025年期間，展現了現代棒球罕見的統治力，在這4個球季當中，他的平均OPS+高達209，意即他的攻擊火力比聯盟平均高出109%。賈吉的長打率0.677和上壘率0.439都高居全聯盟第一，他生涯已經累積3個「單季OPS超過+200且敲出50轟」的賽季，成為史上達成此壯舉次數最多的右打者。

賈吉在2024年繳出驚人的OPS+225，已創下1900年現代棒球以來兩聯盟右打者的最高紀錄。若他在2026年賽季能再次達成單季OPS+突破200的表現，他將追平洪斯比，並列史上擁有最多「200OPS+賽季」的右打者。

卡斯楚文斯坦言，考量到現代棒球投手的球速與變化球精準度遠超以往，賈吉目前被許多分析家認為是「史上最強右打巔峰期」，隨著他持續刷新紀錄，這名洋基隊長將為自己角逐「史上最偉大右打者」的寶座累積更多籌碼。

