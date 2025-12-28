MLB》曾喊話願意來台打球 古巴重砲FA後獲藍鳥等4隊興趣

古巴強打孟卡達。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾來台灣打世界12強棒球賽的古巴重砲孟卡達（Yoan Moncada），在今年自由市場受到不少球隊青睞，根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）表示，包含天使、海盜、白襪與藍鳥都有興趣。

來自古巴孟卡達的曾是國際大物，以3150萬美元簽約金加入紅襪，後續被交易到白襪換取塞爾（Chris Sale），在2017賽季打出105的wRC+（標準化加權得分創造值），2019年敲出25轟，並在2020年跟白襪簽下5年7000萬美元合約。

請繼續往下閱讀...

不過孟卡達在簽約後首年狀態下滑，在因疫情縮短的2020賽季wRC+剩下94，儘管2021年的wRC+反彈上升到120，但長打能力並未恢復到2019年的水準，後續更受到傷勢困擾，在2024年於白襪出賽12場，季末白襪便以500萬美元將他合約買斷，拒絕支付2025年賽季2500萬美元給他。

在去年孟卡達來台灣打12強，他曾在接受本報訪問時表示，若台灣給的條件不錯，自己願意來台打球，不過後續他選擇與天使簽約，本季出賽84場，wRC+上升到117，被三振率26%偏高，不過保送率11.1%高於生涯平均，缺點是他的防守幾乎可說是一塌糊塗，他在三壘的OAA與DRS都相當恐怖，OAA-13是所有三壘手中最爛的。

《MLBTR》預測，儘管受到傷病與防守不佳影響，孟卡達很有可能會跟本季一樣只獲得1年約，而目前市場上的三壘大咖還有柏格曼（Alex Bregman）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），還有岡本和真等人。在傳出有意網羅孟卡達的球隊中，天使可能還是最適合他的隊伍，因為薪水大盜倫登（Anthony Rendon）的合約預期將被買斷，三壘防區會出現空缺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法