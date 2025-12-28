自由電子報
體育 籃球 林書豪

籃球》鼓勵年輕球員跨出舒適圈 林書豪曝媽媽用心良苦刺激他成長

2025/12/28 18:53

林書豪。（記者林正堃攝）林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕前NBA球星林書豪退役後今天舉行球迷、媒體感恩見面會，分享自己的生涯、退休後的生活等。他鼓勵年輕球員要勇於跨出舒適圈，挑戰更高強度的舞台，才能繼續進步。

林書豪畢業於哈佛大學，之後投入NBA選秀，雖然落選但他繼續在NBA發展聯盟努力，後來加入尼克打出競爭力也掀起「林來瘋」，即便之後轉戰不同隊伍也歷經嚴重傷勢，他仍寫下台裔球員在國際籃壇的新篇章。

今天林書豪在見面會上不忘鼓勵年輕球員，「當運動員最重要是不能讓自己太舒服，要一直去挑戰自己，如果你已經打得很好，就要繼續往上，要換新環境去挑戰。」

林書豪透露，小時候只要他在一個聯盟打出好的成績，媽媽就會為他去找其他新的聯盟，一個更強的環境，激勵他繼續進步，媽媽也會鼓勵他跟哥哥一起打球，因為對手都是年紀比他大的球員，這些都能刺激他更上一層樓。

談到自己的生涯歷程，林書豪認為，最關鍵是到黃蜂的時候，「那時候我內心態度扭轉了，我能放開全世界壓力，去好好感受比賽，失敗就失敗了，反正我在火箭跟湖人都失敗這麼多次，就是自然、開心地去打球。」

另外一次生涯關鍵轉折則是林書豪到CBA北京首鋼時，「當時我的心態很不一樣，因為我連續兩年受傷，那時比賽在第四節關鍵時刻，我希望我的教練不要換我上去，我不想要承擔這樣的壓力。」林書豪認為，他有意識到這樣的心態不對，所以去找運動心理醫師協助、調整，「這幾年雖然身體狀況往下，但我的心態、技巧跟經驗變得更好。」

