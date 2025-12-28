TPBL》沒讓場邊的林書豪失望！沃許本22分、13籃板率國王逆轉海神

國王沃許本。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王今為林書豪舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式，團隊面對高雄海神，末節靠沃許本、杰倫領軍，打出24：13攻勢，終場以86：82逆轉海神，送給林書豪最好的退休禮物。

林書豪觀戰。（記者林正堃攝）

林書豪上季率領國王擊敗海神完成連霸後決定高掛球鞋，上季的總冠軍戰組合本季都走得跌跌撞撞，目前暫居聯盟倒數2名，林書豪今繼總冠軍賽後重返新莊體育館觀戰。

請繼續往下閱讀...

林書豪觀戰。（記者林正堃攝）

國王開賽慢熱，打完首節陷入18：25落後，第二節奧帝手感火燙，單節拿下12分，助隊在下半場開始前追到46：46，兩隊前兩節共10次互換領先，奧帝攻下全場最高15分，海神以布里茲克12分最佳。

易籃後，海神以6：0攻勢開局，靠布里茲克與凱帝輪流輸出，國王則進攻當機，單節只拿下16分，海神帶著69：62優勢進入決勝節，國王末節急起直追，靠沃許本與杰倫接連得手以17：5一波流反超，沃許本頻頻轟炸籃框讓滿場球迷沸騰，海神接下來靠蘇文儒的四分打又追到只剩2分差，布里茲克2罰俱中後，海神追到82：82，比賽再度回到原點。

沃許本再度挺身而出，補籃得手幫助國王取得超前，接下來克力斯發生傳球失誤，直接將球傳到林彥廷手上，施晉堯馬上犯規，林彥廷2罰都沒失手，為球隊進帳保險分，國王以4分差完成逆轉勝。

國王此役得分都集中在外援身上，沃許本22分、13籃板，其中有10分集中在第四節，杰倫23分、奧帝挹注18分，李愷諺7分是本土最高，海神以布里茲克22分最佳，蘇文儒拿下17分，胡瓏貿進帳15分。

國王杰倫。（記者林正堃攝）

國王奧帝。（記者林正堃攝）

國王李愷諺。（記者林正堃攝）

海神布里茲克。（記者林正堃攝）

海神蘇文儒。（記者林正堃攝）

海神胡瓏貿。（記者林正堃攝）

國王擊敗海神。（記者林正堃攝）

衛冕軍新北國王今為林書豪舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法