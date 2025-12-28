自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》首節領先10分也沒用 洋基不敵獵鷹至今一勝難求

2025/12/28 19:35

多比。（PLG提供）多比。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基工程昨天迎來隊史首場主場賽事，雖然風光開幕，但連兩日比賽都陷入苦戰，今天他們面對台鋼獵鷹第一節一度領先到雙位數，但第二節全部花光反而陷入落後，最終以89：114苦吞4連敗。

PLG新軍洋基本週迎來隊史主場首秀，但前役遭衛冕軍領航猿震撼教育，輸了36分，首勝至今尚未開胡，今天則要續戰聯盟第2的獵鷹，力拚開胡。

洋基今天開局靠著庫薩斯、喬治金接力投進三分球帶領下，取得18：9領先，但防守沒能壓制對手，讓獵鷹持續緊追，兩隊三分球互轟，首節打完洋基暫時取得5分領先。

獵鷹在次節迎頭趕上，靠著谷毛唯嘉切入上籃扳平戰局，接著輪到多比挺身而出，他接連得分助隊擴大領先，半場打完獵鷹以57：51領先。

上半場，獵鷹多比拿下17分全隊最高，谷毛唯嘉12分次之；洋基方面，傑克森攻下13分，狀元葉惟捷拿下5分。

谷毛唯嘉。（PLG提供）谷毛唯嘉。（PLG提供）

洋基在第3節一度趕上，但該節尾聲多比、謝宗融輪番跳出，將領先拉開到雙位數，並帶著14分領先進入決勝節，而洋基也無力逆轉頹勢，只能眼看對手收下本季第3勝。

獵鷹今天5人得分上雙，多比攻下全隊最高30分、7籃板，這也是他本季得分新高，翟蒙24分、14籃板，谷毛唯嘉和謝宗融都拿下14分本土最高。洋基方面，傑克森飆出全場最高34分，庫薩斯20分、17籃板。

謝宗融。（PLG提供）謝宗融。（PLG提供）

翟蒙。（PLG提供）翟蒙。（PLG提供）

傑克森。（PLG提供）傑克森。（PLG提供）

喬治金。（PLG提供）喬治金。（PLG提供）

陳昱瑞。（PLG提供）陳昱瑞。（PLG提供）

庫薩斯。（PLG提供）庫薩斯。（PLG提供）

傑克森。（PLG提供）傑克森。（PLG提供）

葉惟捷。（PLG提供）葉惟捷。（PLG提供）

