體育 籃球 TPBL

TPBL》今天特別想為林書豪贏下比賽？ 沃許本：我才不在乎他呢！

2025/12/28 20:12

國王贏球林書豪開心離場。（記者林正堃攝）國王贏球林書豪開心離場。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王今為林書豪舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式，沃許本在末節挺身而出，率隊以86：82逆轉高雄海神，他與林書豪認識多年，「他是場上與場下都很棒的隊友。」

國王今打完前三節還以62：69落後海神，決勝節靠沃許本轟炸籃框，單節獨攬10分，加上杰倫也有9分進帳，成功賞來訪的海神2連敗，沃許本此役進帳22分、13籃板。

林書豪繼上季冠軍賽後再度現身新莊體育館，被問及是否因為今天是林書豪的退役儀式，更想幫助球隊拿下勝利，沃許本一開口就虧老友，「我才不乎他呢，我們每場比賽都想拿下勝利，但可以看到他回來看我們比賽，看他在我們進球時還能站起來歡呼，那個掀起『林來瘋』的男孩還在，只是身體變老了一點，我們很高興在屬於他的夜晚拿下勝利。」

沃許本在黃蜂訓練營就與林書豪當過隊友，兩人又在台灣並肩作戰，攜手幫助國王拿下冠軍，他表示兩人認識已久，「他大概是我認識過在場上、場下都很棒的隊友，他很謙虛、會願意幫助每位隊友。」

另外，沃許本在記者會尾聲也表示，最近有位球迷在自己社群上有關孩子的照片上留下不妥當的字詞，想呼籲球迷停止這樣的行為，「我可以接受大家在場上講垃圾話，但請不要在我的孩子相關的照片留下這種言論。」

國王沃許本。（記者林正堃攝）國王沃許本。（記者林正堃攝）

