PLG》這場勝利得來不易！獵鷹主帥柯納讚球隊板凳發揮出色

獵鷹主控谷毛唯嘉（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今天首度作客新竹洋基工程，克服開賽外線手感不佳的問題，第2節逆轉戰局，最終以114：89獲勝，本季第3勝入袋。主帥柯納稱讚球隊板凳球員發揮出色，成為球隊贏球的重要關鍵。

獵鷹開賽一度被洋基打出4：9的攻勢。隨後獵鷹調整陣容，換上由替補出發的王律翔與謝宗融，兩人接連命中三分球穩定軍心，幫助球隊逐漸找回進攻節奏，但首節結束仍以29：34暫時落後。次節獵鷹火力回溫，多比與谷毛唯嘉聯手追分，兩人單節分別攻下9分與8分，帶動團隊進攻，半場結束獵鷹以57：51逆轉取得領先。

易籃後，獵鷹持續穩定輸出，逐步拉開比分，帶著14分領先優勢進入決勝節。末節獵鷹團隊外線手感火燙，全隊三分球6投中6，其中陳范柏彥兩次出手皆命中，成功澆熄對手反撲氣焰，最終獵鷹穩住戰局以114：89順利帶走勝利。

此役台鋼獵鷹共五人得分上雙，多比攻下全隊最高30分、7籃板、5助攻，翟蒙24分、14籃板、4助攻，谷毛唯嘉14分、4籃板、4助攻，謝宗融14分、8籃板、3助攻，陳范柏彥13分、5籃板、3顆三分球。

賽後總教練柯納指出，這場勝利得來不易，「洋基外線若能找到手感也是危險球隊，加上這是他們第一個主場週，前一場比賽落敗，這場比賽肯定很想去贏下來。」

柯納認為，獵鷹能夠取勝的關鍵在於全隊保持自信並有效掌控比賽節奏，此外，板凳出發的多比、王律翔與种義仁上場後立即帶來貢獻，謝宗融也找回應有表現，成為球隊贏球的重要因素。

