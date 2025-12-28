自由電子報
中國乒超》最強外援林昀儒再度貢獻2勝 山東魏橋輕鬆締造2連霸

2025/12/28 21:01

林昀儒連兩場貢獻2勝，幫助山東魏橋完成衛冕任務。（取自WTT微博）林昀儒連兩場貢獻2勝，幫助山東魏橋完成衛冕任務。（取自WTT微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年中國乒乓球俱樂部超級聯賽男子團體決賽，再度貢獻兩點勝利，幫助山東魏橋以直落三橫掃黃石基地，衛冕冠軍，這也是山東魏橋繼2017、21、24年之後，隊史第四度在乒超封王。

默契十足的「梁靖儒組合」林昀儒/梁靖崑扮演開路先鋒，已成為山東魏橋最近兩季的勝利方程式，今晚林梁配面對黃石基地的薛飛/劉冠成的「雙右手組合」，顯得從從容容、游刃有餘，全場未曾落後，輕鬆的以11:1、11:4、11:5獲勝。第二點單打，世界排名第一的王楚欽帶傷上陣，威力不減，也以11:7、7:11、11:7、11:8收拾世界排名11的向鵬。

世界排名13的林昀儒隨後在第三點單打對決2023年獲得中國全國青年錦標賽男單季軍的21歲新秀劉冠成，也未遭遇太多抵抗，以11:2、11:7、11:4輕騎過關，其中第2局就吃了對手5顆發球，充分展現前三板的優勢，也締造今年在乒超聯賽單打10戰全勝的完美戰績。

女子團體決賽，深圳大學在頭號王牌世界球后孫穎莎因傷缺陣下，仍然靠著蒯曼、覃予萱和日本外援平野美宇合力以3:1擊退尋求衛冕的山東魯能，繼2023年之後再度奪冠。

