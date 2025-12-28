自由電子報
PLG》洋基一勝難求隊內氣氛差？ 李逸驊無奈：球隊只能打上半場

2025/12/28 21:10

傑克森。（PLG提供）傑克森。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG新軍洋基工程今天以89：114不敵台鋼獵鷹，苦吞開季4連敗，至今一勝難求。對於球員今天表現，洋基總教練李逸驊認為，上半場其實打得還不錯，但下半場球員因為精神不集中，出現很多無謂失誤，加上情緒上來，內部氣氛不是很好；但他強調，球隊不會因為4連敗就輸掉氣勢，希望球員回去找出問題，繼續修正。

洋基休賽季倉促成軍，整體戰力年輕經驗相對不足，開季至今打得相當艱辛。今天碰上獵鷹，洋基在首節一度取得10分領先，但防守不力情況下，次節花光領先分數，半場打完反倒以6分落後，易籃後也難以扭轉頹勢，無緣首勝。

李逸驊認為，球隊在上半場打得還不錯，他苦笑：「看來我們只能打上半場，下半場開始精神渙散，被對手拉開，下半場球員也因為精神不集中，出現無謂的失誤讓氣勢倒向獵鷹，導致球隊只能苦苦追趕。而且今天因為失誤加上球員情緒上來，內部氣氛不是很好。」

李逸驊認為，本土球員要繼續加強，這場比賽本土球員加起來才拿20幾分，「傑克森表現很好了，本土還需要再努力，雖然現在我們陷入4連敗，但氣勢不會輸掉，球員要回去找出缺點繼續努力。」不過，洋基開季4連敗，4場比賽都讓對手拿下超過100分的得分，防守確實是一大問題。

