壁球》首屆TSA公開賽高雄落幕 蔡欣倫稱王、徐宛雅封后

2025/12/28 21:16

「壁球甜心」王媛（中）舉辦比賽，從美國趕回台灣的蔡欣倫（右）、徐宛雅都拿冠軍。（大會提供）「壁球甜心」王媛（中）舉辦比賽，從美國趕回台灣的蔡欣倫（右）、徐宛雅都拿冠軍。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕首屆TSA壁球公開賽今於高雄市苓雅運動中心壁球場落幕，競爭最激烈的男、女子A組，分別由從美國返台參戰的紐約大學「台灣隊長」蔡欣倫稱王，以及年僅16歲徐宛雅封后。自掏腰包舉辦比賽的「壁球甜心」王媛說：「這兩天收到滿滿正面回饋，真的很開心也很感動，希望未來成為每年固定12月登場的盛事！」

實力最強的男子A組決戰，蔡欣倫與前輩國手潘紹宇歷經3局激戰，最後連下關鍵2分，終以11：9、4：11、11：9驚險奪冠，兩人精彩演出獲得全場熱烈掌聲。年僅20歲的蔡欣倫上週返台時得流感，吃特效藥才勉強出賽，這位紐約大學壁球隊史上首任台灣隊長說：「這是我第一次與學長比賽，我知道第2局學長一定會強攻，只能做些體能調整，把體力留給第3局。這場贏球的關鍵在穩定性，我在一些拉鋸分的選球上比較穩定一點，該把握也都有把握住。」

女子A組決賽，正在美國水牛城念書的徐宛雅技高一籌，11：7、11：5擊退20歲的中華醫專女將鄭毓蓁，樂得她感謝哥倫比亞名將羅德里奎茲（Miguel Rodriguez）指導，「我覺得和新教練配合很好，因為他會教我各種不同風格和技巧，所以學習許多東西進步快速。」

