自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》回台灣當教練？林書豪不急著決定下一步：先好好感受生活

2025/12/28 21:51

林書豪。（記者林正堃攝）林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕37歲新北國王球星林書豪決定卸下戰袍，對於下一步，林書豪表示，當教練、牧師的機會都不高，「先停下來，好好感受生活。」

林書豪今在退役儀式後的聯訪被問及是否有機會回台灣執教，他坦言，機會不高，「當教練也是滿辛苦的，不想要那麼累，身體不要那麼痛，可以好好陪家人。」

林書豪打趣，過去球員時期都是一週只有一餐是不健康的，「現在可能一個禮拜只有一頓飯吃得健康，這些改變讓我可以好好感受生活，我覺得這是滿好的一段時間，想要先停下來，不要直接跳到下一步，但Never say never. （永遠別說不可能）。」

至於過去曾說退役後要當牧師，信仰虔誠的林書豪表示，會繼續分享自己的故事與信仰，「但當牧師要回去上學，我也不想上學了。」

對於國王今在新莊體育館為他舉辦盛大的球衣退休儀式，林書豪表示，一開始有跟執行長陳信生跟總經理毛加恩說可以不用辦，畢竟沒有球員能再穿7號球衣是影響很大的一件事，「但他們堅持辦了這個活動，我今天也跟他們說：『謝謝你們那麼堅持想替我做這件事。』」

林書豪球衣退休。（記者林正堃攝）林書豪球衣退休。（記者林正堃攝）

林書豪隊友。（記者林正堃攝）林書豪隊友。（記者林正堃攝）

林書豪球衣退休。（記者林正堃攝）林書豪球衣退休。（記者林正堃攝）

林書豪球衣退休。（記者林正堃攝）林書豪球衣退休。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中