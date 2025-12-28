TPBL》回台灣當教練？林書豪不急著決定下一步：先好好感受生活

林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕37歲新北國王球星林書豪決定卸下戰袍，對於下一步，林書豪表示，當教練、牧師的機會都不高，「先停下來，好好感受生活。」

林書豪今在退役儀式後的聯訪被問及是否有機會回台灣執教，他坦言，機會不高，「當教練也是滿辛苦的，不想要那麼累，身體不要那麼痛，可以好好陪家人。」

林書豪打趣，過去球員時期都是一週只有一餐是不健康的，「現在可能一個禮拜只有一頓飯吃得健康，這些改變讓我可以好好感受生活，我覺得這是滿好的一段時間，想要先停下來，不要直接跳到下一步，但Never say never. （永遠別說不可能）。」

至於過去曾說退役後要當牧師，信仰虔誠的林書豪表示，會繼續分享自己的故事與信仰，「但當牧師要回去上學，我也不想上學了。」

對於國王今在新莊體育館為他舉辦盛大的球衣退休儀式，林書豪表示，一開始有跟執行長陳信生跟總經理毛加恩說可以不用辦，畢竟沒有球員能再穿7號球衣是影響很大的一件事，「但他們堅持辦了這個活動，我今天也跟他們說：『謝謝你們那麼堅持想替我做這件事。』」

