體育 即時新聞

TPBL》永遠不會忘記當年機場的人潮 林書豪：一直想回台灣打球

2025/12/28 21:59

林書豪。（記者林正堃攝）林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今為37歲傳奇球星林書豪舉辦球衣退休儀式，他表示，2010年受邀回台參加慈善明星賽時，被機場的人潮嚇了一大跳，當時就決定要找機會回台灣打球。

林書豪生涯經歷NBA、CBA與台灣職籃，如今在新北國王劃下句點，他表示，當年他剛與勇士隊簽約後，受到姚明邀請來台灣參加慈善明星賽，「我大學剛畢業，都沒有球迷，突然到台北，我永遠不會在機場那麼多球迷，有這麼多人那麼支持、愛籃球，從那之後我就覺得要想辦法回台灣打球。」

對於在台灣職籃的生涯，林書豪表示最難忘的就是上季與高雄海神廝殺到第7戰以及在鋼鐵人時期連勝時球場的氣氛，至於在NBA生涯最難忘的一役，他選擇在尼克時期對湖人攻下38分那一戰，「應該也是很多球迷印象最深刻的一戰。」

林書豪表示，自己離開NBA、CBA時都不是自願離開，「都是因為沒有工作，但現在回頭看，我覺得這都是好事，我可以有更多時間參與很多聯賽、待不一樣的球隊，在NBA待9年，CBA待3年，台灣待3年，能有這樣的籃球路，我很感謝。」

另外，新北國王上季勇奪TPBL元年冠軍，不過面臨林書豪退休，曼尼高與總教練萊恩離隊等變動，新主帥約翰僅執教10場就離隊，對於國王本季的狀況，林書豪表示，國王這一季因為有很多變化所以比較辛苦，「但他們已經慢慢往上，最近4場贏了3場，我可以保證一件事，他們不會放棄，會往上走。」

