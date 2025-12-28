自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

橄欖球》台大元坤盃國際賽四連霸夢碎 政大崛起獲得亞軍

2025/12/28 21:59

賽事創辦人杜元坤頒發亞軍給政治大學。（元坤運動文創提供）賽事創辦人杜元坤頒發亞軍給政治大學。（元坤運動文創提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽在台北田徑場落幕，台灣大學4強爆冷中箭落馬，一般組四連霸夢碎；政治大學雖以12：25不敵泰國朱拉隆功大學，強敵環伺下獲得亞軍，仍受到球迷掌聲肯定。

衛冕軍台灣大學週日4強陷入苦戰，17：20不敵政治大學，無緣再度爭冠，不過季軍戰全隊重振旗鼓，仍挾26：5擊敗南韓首爾大學，以第3名作收。賽後總教練林威名表示，賽場上沒有永遠的贏家，這次台大傷兵太多，可惜無法拿到蟬聯冠軍，「我們會汲取教訓，從失敗中檢討找到進步方法，希望明年捲土重來再度爭取冠軍。」

至於首闖決賽的政大，面對朱拉隆功大學雖被突破防守而失分，但團隊反擊迅速，由黃奕升突襲達陣，7：5超前。只不過，剛奪得泰國大專聯賽冠軍的朱拉隆功大學後勁十足，加上陣中擁有3位國家隊好手，下半場2次達陣重掌領先，首次來台參賽就搶走冠軍。

公開組決賽，日本拓殖大學雖在預賽與南韓延世大學戰成7：7平手，雙雄再相逢拓殖大學外籍生發揮體型優勢，上半場2次達陣取得12：0領先，終以22：7出線，締造三連霸。賽事創辦人杜元坤院長表示，感謝老天爺賞賜，週末沒下大雨，氣溫也沒想像中冷，「球員們全心投入，享受比賽帶來的快樂，精彩表現讓人熱血沸騰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中