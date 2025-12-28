橄欖球》台大元坤盃國際賽四連霸夢碎 政大崛起獲得亞軍

賽事創辦人杜元坤頒發亞軍給政治大學。（元坤運動文創提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽在台北田徑場落幕，台灣大學4強爆冷中箭落馬，一般組四連霸夢碎；政治大學雖以12：25不敵泰國朱拉隆功大學，強敵環伺下獲得亞軍，仍受到球迷掌聲肯定。

衛冕軍台灣大學週日4強陷入苦戰，17：20不敵政治大學，無緣再度爭冠，不過季軍戰全隊重振旗鼓，仍挾26：5擊敗南韓首爾大學，以第3名作收。賽後總教練林威名表示，賽場上沒有永遠的贏家，這次台大傷兵太多，可惜無法拿到蟬聯冠軍，「我們會汲取教訓，從失敗中檢討找到進步方法，希望明年捲土重來再度爭取冠軍。」

至於首闖決賽的政大，面對朱拉隆功大學雖被突破防守而失分，但團隊反擊迅速，由黃奕升突襲達陣，7：5超前。只不過，剛奪得泰國大專聯賽冠軍的朱拉隆功大學後勁十足，加上陣中擁有3位國家隊好手，下半場2次達陣重掌領先，首次來台參賽就搶走冠軍。

公開組決賽，日本拓殖大學雖在預賽與南韓延世大學戰成7：7平手，雙雄再相逢拓殖大學外籍生發揮體型優勢，上半場2次達陣取得12：0領先，終以22：7出線，締造三連霸。賽事創辦人杜元坤院長表示，感謝老天爺賞賜，週末沒下大雨，氣溫也沒想像中冷，「球員們全心投入，享受比賽帶來的快樂，精彩表現讓人熱血沸騰。」

