籃球

東超》哥倫特、古德溫都拿超過20分也沒用 勇士不敵分組墊底的香港東方

2025/12/28 22:28

古德溫。（富邦勇士提供）古德溫。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士今天作客香港東方，即便哥倫特和古德溫都攻下超過20分，還是難擋對方火力，最終以93：103吞下在東超的2連敗，目前勇士在小組賽取得2勝2負，暫居組分組第2。

勇士這季重返東超，和香港東方、宇都宮皇者和首爾SK騎士同組，而這週三勇士在自家主場迎戰SK騎士下半場遭逆轉，今日賽前在小組賽取得2勝1負，暫時排在小組第2。

勇士今天作客香港，兩隊前次交手由勇士拿下勝利，但今天再度碰頭，香港東方開賽外線神準，首節全隊三分球8投6中，暫時取得31：26領先；但勇士在次節調整防守強度，一度追到2分落後，只是該節尾聲，香港東方又再度找到外線準星，接連命中三分球，半場打完暫時取得59：51領先。

勇士古德溫半場拿下19分全場最高，哥倫特10分次之，雖然上半場勇士命中率達到55%，但防守不力讓香港東方三分球命中率高達56%。

勇士在易籃後一度追到4分差，但香港東方很快反擊，一舉將領先擴大到雙位數。末節勇士靠著洪楷傑三分球加上莫巴耶籃下放進兩分持續追分，周桂羽適時飆進三分球，助隊起死回生，但香港東方加夫里洛維奇（Alexandre Gavrilovic）連拿5分澆熄勇士逆轉氣勢，勝負底定。

勇士今天團隊命中率51.7%並不差，哥倫特攻下全隊最高26分、7籃板，古德溫23分次之，莫巴耶拿下18分。香港東方全隊5人得分上雙，團隊命中率高達54.9%，三分球命中率也突破5成，曾效力過高雄鋼鐵人的洋將卡麥龍拿下全隊最高24分。

吳永盛。（富邦勇士提供）吳永盛。（富邦勇士提供）
周桂羽。（富邦勇士提供）周桂羽。（富邦勇士提供）
哥倫特。（富邦勇士提供）哥倫特。（富邦勇士提供）
莫巴耶。（富邦勇士提供）莫巴耶。（富邦勇士提供）

